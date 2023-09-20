Нічна атака Shahed: ЗС РФ вдарили по Україні кількома групами БПЛА, є влучання (фото)

Ворог запустив близько 24 ударних дронів типу Shahed-136/131. Українській ППО вдалося знищити 17 із них.

Уночі 20 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗС України в Telegram.

"У ніч на 20 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу Shahed-136/131", — ішлося в повідомленні.

Зазначили, що було зафіксовано пуски декількох груп ударних дронів із південно-східного та північного напрямків. За попередніми даними, їх було близько 24. Українська протиповітряна оборона за маршрутом слідування в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей знищила 17 безпілотників. Для цього українські бійці застосували зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони й інші засоби ураження.

Додали, що також зафіксовано декілька влучань ворожих дронів, зокрема в нафтопереробний завод у Полтавській області. У результаті довелося тимчасово зупинити роботу підприємства. Відповідні служби працюють над ліквідацією ударів.

Нагадаємо, о 23:55 19 вересня російські військові запустили першу групу дронів у бік України. У деяких областях була оголошена повітряна тривога. Зокрема, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що область зазнала кілька хвиль атак ударних дронів. Зафіксоване влучання в Нафтопереробний завод у Кременчуці, там виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Уночі з 18 на 19 вересня ЗС РФ атакували дронами-камікадзе низку областей України та запустили балістичну ракету "Іскандер" у бік Кривого Рогу. В результаті атаки по Львову були зафіксовані влучання безпілотників у склад промислового підприємства, внаслідок чого було знищено майже 300 тонн гуманітарних вантажів.