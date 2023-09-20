Знешкоджені позиції та озброєння: Азербайджан заявив про успішну операцію в Карабасі

Азербайджанська сторона заявляє про втрати позицій та техніки ЗС Вірменії, натомість Єреван взагалі відхрещується від розміщення своїх військ на спірній території.

Азербайджан заявив, що розпочаті напередодні локальні антитерористичні заходи в Карабасі "успішно тривають". Про це повідомляється на сайті Міноборони Азербайджану.

"Локальні антитерористичні заходи, які проводяться Збройними силами Азербайджанської Республіки в Карабаському економічному районі з 19 вересня, успішно продовжуються", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було знешкоджено низку бойових позицій ЗС Вірменії, пошкоджено військові авто та зенітно-ракетні установки, виведено з ладу станції радіоелектронної боротьби та інші засоби військового призначення формувань Збройних сил Вірменії.

Між тим у Міністерстві оборони Вірменії взагалі спростовують наявність їхніх Збройних сил на території Карабаху.

"Як і раніше, в азербайджанських офіційних повідомленнях та засобах масової інформації продовжується хибне твердження, згідно з яким у Карабасі знаходяться підрозділи ПС РВ, військова техніка та особовий склад. Міністерство оборони РВ неодноразово заявляло, і заявляє ще раз, що Республіка Вірменія не має армії в Карабасі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок 19 вересня Азербайджан розпочав "антитерористичну діяльність" у Карабаському регіоні проти, за словами влади, вірменських військових формувань.

Раніше також повідомлялося, що 8 вересня Азербайджан заявив про сутички з вірменськими військовими в Нахічевані й Агдамі.