Ізраільська армія отримала першу партію танків нового покоління Merkava 4 Barak

Танк отримав новітні системи керування та захисту, наприклад, командир танка має технологічний шолом IronVision. Barak має стати основним бойовим танком в Армії оборони Ізраїлю.

52-й бронетанковий батальйон 401-ї бригади отримали першу партію танків Merkava 4 Barak, які назвали танками 5 покоління. Про це повідомляє The Times Of Israel.

Міноборони та Армія оборони Ізраїлю 19 вересня показали новітній танк Merkava 4 Barak, який розробляли протягом 5 років. Танк створювало Управління бронетехніки Міноборони, Сухопутні війська та бронетанковий корпус АОІ. Розробки інтегрували Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries Elts та інші.

"Танк Barak посилить можливості виявлення ворогів і дасть можливість вести боротьбу з противником зі зниженою помітністю і за всіма бойовими сценаріями, на нинішньому і майбутньому полі бою, проти всієї сукупності загроз, які існують для маневрових сил", – заявили в Міноборони.

Шолом IronVision

Командир танка отримав новітній шолом IronVision, який дає повний огляд навколишнього середовища та відображає відповідну інформацію про поточні бойові дії. Також в нього інтегрували штучний інтелект. Окрім цього Elbit удосконалили приціли і систему нічного бачення. Оборонна компанія встановила сенсорний інтерфейс, який відображає інформацію для кожного окремого члена екіпажу.

Merkava також отримала удосконалену систему активного захисту під назвою Windbreaker (також відома як Trophy) від компанії Rafael.

Merkava Barak Фото: Армія оборони Ізраїлю

"Ми отримали ще один доказ актуальності і потужності танка як фундаментального і вирішального чинника наземного маневрування", — заявив міністр оборони Йоав Галант.

Нагадаємо, у серпні 2022 року стало відомо, що Ізраїль почне отримувати танки Merkava V у 2023 році.

3 липня у Кіпрі військові пройшли навчання на танках Merkava.