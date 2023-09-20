Загострення в Карабасі: Вірменія звернулася до ЄСПЛ із вимогою зупинити агресію Азербайджану

Офіційний Єреван також висунув вимогу зобов'язати армію Азербайджану припинити обстріли мирного населення в регіоні.

Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через "широкомасштабну агресію" Азербайджану і вимагає вжити заходів, щоб Баку припинив обстріли. Про це повідомило вірменське інформаційно-аналітичне агентство News.am.

"Представник Вірменії з міжнародних правових питань щойно звернувся до ЄСПЛ з вимогою застосувати проміжний захід з метою запобігання незворотних втрат, що загрожують правам цивільного населення внаслідок широкомасштабної агресії, розв'язаної сьогодні Азербайджаном проти населення Нагірного Карабаху", — йдеться в повідомленні.

Вірменія також вимагає зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріл мирних жителів, населених пунктів і всіх цивільних об'єктів.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, Азербайджан заявив про обстріли і звинуватив Вірменію в теракті. Унаслідок підриву вантажівки загинули співробітники МВС.

Того самого дня протестувальники в Єревані почали штурм будівлі уряду. Також виявилася заблокованою будівля посольства РФ.

Також Фокус писав про те, що Азербайджан заявив про успішну антитерористичну операцію в Нагірному Карабасі. У Баку повідомили, що ЗС Вірменії втратили позиції і техніку. Єреван стверджує, що на спірній території немає вірменських військовослужбовців.