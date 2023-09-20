Український "народний супутник" ICEYE допоміг знищити кораблі РФ у Севастополі, – ГУР

Рівно рік тому українська розвідка отримала супутник ICEYE, який дозволяє знищувати російську техніку тоннами.

В ніч проти 13 вересня було знищено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричну субмарину "Ростов-на-Дону" в Севастопольській бухті. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що важливу роль в цьому зіграв "народний супутник" ICEYE.

20 вересня 2022 року волонтери передали ГУР космічний апарат ICEYE. Як зазначають в українській розвідці за цей рік супутник приніс багато користі для боротьби проти окупантів. Можливості супутника дозволяють виявляти критично важливі розвідувальні дані для бойових операцій — це дозволяє спалювати тонни ворожої техніки.

Супутниковий знімок з Бєлгородської області Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Окремо у ГУР заявили, що ICEYE зіграв дуже важливу роль у атаці на Севастопольську бухту 13 вересня 2023 року. Результатом атаки стало знищення корабля ВДК "Мінськ" та субмарини "Ростов-на-Дону". Тому розвідники виразили вдячність громадянам та волонтерам, які долучились до збору фонду Сергія Притули та Ігоря Лаченкова. Гроші збирались на турецькі БПЛА Bayraktar, однак компанія вирішила передати їх безкоштовно. Тому на зібрані гроші було придбано супутник.

Аеродром "Дягілєво" Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Нагадаємо, 18 вересня аналітик H I Sutton заявив, що ДЕПЧ "Ростов-на-Дону" неможливо відновити з огляду на серйозність ушкоджень.

16 вересня в Силах спецоперацій розкрили деталі операції знищення кораблів в Севастополі. Оператори ССО скоригували вогонь по ворожому флоту.