Використовуємо титанові імпланти: у ЗСУ назвали відсоток важких поранень ніг та рук (фото)

Українським лікарям вдається при надскладних пораненнях врятувати кінцівки захисників завдяки сучасним технологіям.

Близько 40% поранених захисників мають ушкодження кінцівок, а для їхнього збереження використовують індивідуальні титанові імпланти, які виготовляють завдяки 3D-технологіям. Про це повідомило 20 вересня командування медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Ушкодження потребує відновлення функціональності. При надважких пораненнях, лікарі успішно використовують сучасні технології.

Вже минулого року до медзакладів почали надходити захисники із дуже важкими пораненнями. Фахівці почали розв'язувати проблему.

Для протезування кістки лікарі почали використовувати індивідуальні титанові імпланти, виготовлені за допомогою 3D-технологій. Завдяки цьому вдається при надскладних пораненнях врятувати кінцівки.

У повідомленні пригадали, як до лікарні привезли морського піхотинця із важким пораненням плеча. У нього не було частини кістки, вирвана велику ділянку м’язів, але збережений суглоб. Бійцю пощастило, оскільки на попередніх етапах лікування фахівці не ампутували руку. Раніше лікарі зі спини перемістили м’язи зі шкірою на плече. Згодом хірургам вдалося встановили імплант. Після операції воїн через три місяці вже міг непогано рухати рукою, що підтвердило ефективність застосування такої методики.

Процес виготовлення індивідуального титанового імпланта фахівці називають тривалим та доволі копітким. Спочатку хірург відправляє технічне завдання інженерам-волонтерам компанії Materialise. Вони створюють 3D-модель, а згодом — макет. Далі медик вносить свої зауваження, враховуючи конкретну ситуацію пацієнта. Згодом друкується імплант із титану, адже саме цей метал найкраще інсталюється в кістку.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що у Львові хірурги за допомогою робота Da Vinci видалили пухлину 4-річній дівчинці. У неї розмір утворення становив 15 см.