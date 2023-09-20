Ракетна атака на базу РФ в Криму: в ГУР підтвердили причетність до удару, — ЗМІ

Російська влада запевнила, що сили ППО "успішно" збили усі ракети, які летіли у напрямку військових баз ЗС РФ. Однак місцеві жителі стверджують, що у напрямку баз виїхали карети медичної допомоги.

Вдень 20 вересня жителі окупованому Криму чули вибухи та помітили стовп диму у кількох точках неподалік від Севастополя. Представники окупаційної влади визнали, що атака дійсно відбулась. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов прокоментував надзвичайну подію в Криму виданню "Бабель".

Журналісти вказали, що Юсов підтвердив ракетну атаку по базі ЗС РФ на півострові. Також зазначив, що ціллю ракет були місця дислокації військової техніки.

Зазначимо, на офіційних сторінках ГУР Міноборони поки що немає офіційного повідомлення від пресслужби відомства.

Вибухи в Криму: деталі

Перші повідомлення про вибухи на окупованому півострові стало відомо близько 12 год. 20 вересня. З повідомлень місцевих жителів випливало, було гучно і диміло біля Інкермана (поруч з бухтою в Севастополі) та біля Верхньосадового (на південний схід від Севастополя).

Представники російської влади заявили, що начебто відбулась ракетна атака. Доблесне ППО Росії збило усі ракети, запевняли окупанти. Між тим у мережі опублікували кадри, на яких видно дим у напрямку села Верхньосадового. Крім того, стало відомо про зникнення електроенергії на мисі Фіолент (південніше Севастополя), перекриття рейду у бухті та про швидкі допомоги, які прямувала до місця задимлення.

На онлайн-карті військових об'єктів ЗС РФ в Криму вказано, що у Верхньосадовому розташований 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ. Поруч з Інкерманом — бухти, де пришвартовані військові кораблі ЗС РФ.

Які військові об'єкти ЗС РФ розташовані біля Інкерману та Верхньосадового Фото: Радіо Свобода

Відстань від можливих точок влучань до підконтрольній Україні територій — від 230 до 330 км. Наразі не відомо, ракети якого типу дістали до цілей в окупованому Криму.

Відстань від Інкермана до узбережжя України Фото: Google maps

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував вибухи в окупованому Криму. Зі слів очільника держави, ці вибухи "виправдані", тому що мають на меті знищити зброї ЗС РФ. Між тим одна з попередніх вдалих атак по базі РФ на півострові сталась 13 вересня: тоді ракети знищили два військові кораблі та пошкодили судноремонтний завод.