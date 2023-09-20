Атака на базу РФ в Криму: Storm Shadow могли вдарити по "бункеру Каддафі", — експерти

Конструкція далекобійної ракети Storm Shadow призначена для пробивання отворів у надзахищених бункерах. Спершу частина 450-кілограмового заряду пробиває стелю бункеру, потім інша частина трощить стіни й все живе всередині.

20 вересня на північ від Севастополя в окупованому Криму у небо здійнявся стовп диму, а у напрямку військової бази ЗС РФ рушили карети швидкої допомоги. Представник російської влади Михайло Развожаєв заявив, що відбувся удар ракетами та дронами, які начебто збило ППО окупантів. Експерти припустили, що ціллю ракет був укріплений командний пункт, для знищення якого придатна ракета Storm Shadow. Про це ідеться у статті видання Defense Express.

Під Севастополем димить біля населеного пункту Верхньосадове. На існуючих картах військових об'єктів ЗС РФ в Криму вказано, що там розташовано 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ. Однак експерти припускають, що може іти мова про інший "смачний" об'єкт.

Зазначають, що саме біля Верхньосадового розташовувався запасний командний центр командування — ЗКЦ ОК "ВМС" ЗСУ (в/ч А-2929), або 30-те управління експлуатації спеціального об'єкта. Командний пункт збудований під час СРСР, потім там облаштували ЗЦК для українського командування. Під час анексії Криму у 2014 році його одним з перших захопили російські військові, стверджують експерти.

Зі слів експертів, укріплення підземної частини має бути таким же потужним, як бункер лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Коли у Лівії проводили спецоперацію зі ліквідації його режиму, ракета Storm Shadow вдарила по цьому бункеру усіма 450 кг вибухівки.

У матеріалі видання припускають, що 20 вересня по цілі в Криму могли вдарити або ракетою Storm Shadow, або SCALP. При цьому перша з них створювалась саме для того, щоб нищити бункери. Зокрема, вона вибухає у два прийоми. Спершу підривається кумулятивний заряд за межами цілі й пробиває у ній отвір. Після цього туди влітає фугасний снаряд і розбиває все вщент.

Вибух в Криму: деталі

На карті видно, що командний пункт, про який розповіли експерти, розміщений за 2 км на північ від Верхньосадового. На території об'єкта — кілька наземних будівель, кілька антен для налагодження зв'язку та підземна частина.

Які координати ЗКЦ ОК "ВМС" ЗСУ в Криму Фото: Google maps

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив ЗМІ, що по цілі в Криму дійсно завдали ракетного удару. Іншої інформації він не навів, тому не відомо, яку ракету використали та який саме об'єкт вона мала знищити.

Нагадуємо, експерти почали міркувати, які цілі обере українське командування, коли отримає далекобійні ракети ATACMS. Припускають, що вони полетять вглиб окупованих територій і діставатимуть до баз РФ під Маріуполем та в Криму. Тим часом Державний секретар США Ентоні Блінкен натякнув, що ATACMS дійсно надійдуть в Україну, але для їхнього використання потрібно підготувати бійців ЗСУ. Між тим президент України Володимир Зеленський прибув до США та планує зустрітись з президентом США Джо Байденом. Очікується, що для отримання далекобійних ракет зроблять ще один суттєвий крок.