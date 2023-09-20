Битва за Бахмут: ЗМІ розповіли, чим зайняті українські військові в перервах між боями (фото)

На опублікованих кадрах зображений український військовослужбовець під час перевірки РСЗВ "Град". Інші готують обід.

На опублікованих кадрах зображені українські військовослужбовці в перервах між боями на передових позиціях у районі Бахмута. Знімки зробили журналісти британського видання Sky News.

Українські військові під Бахмутом

"На одному з фото зображено українського військовослужбовця під час перевірки реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", — ідеться в публікації.

Українські військові під Бахмутом

Українські військові під Бахмутом

Напередодні, 19 вересня, повідомлялося, що під час контрнаступу і битви за Бахмут, що триває, ЗСУ розбили елітні російські частини. За даними аналітиків з "Інституту дослідження війни", Сили оборони завдали шкоди підрозділам 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ПДВ і 83-ї гвардійської бригади ПДВ.

Також повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують вести наступ. Війська окупаційного угруповання вдалося відкинути з деяких позицій, які все ж не уточнюються. Геолокаційні записи показали, що українські підрозділи досягли успіху на захід від Вербового.

За інформацією ISW, українські ДРГ висадилися на Козацький острів під Херсоном і взяли під контроль його частину. Окремі ділянки були захоплені на північ від Антонівського мосту. Деякі російські джерела опублікували дані про те, що ЗСУ вдарили по штабу 7-ї гвардійської гірсько-десантної дивізії ЗС РФ.