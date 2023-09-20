Ракети, дрони і системи ППО: Шойгу відвідав виставку зброї в Ірані (фото)

У МО РФ відомстві заявили, що міністру показали "досягнення аерокосмічної промисловості Ірану", а також "трофейні" БПЛА американського виробництва.

Міністр оборони Російської Федерації відвідав виставку аерокосмічних сил Ірану в Тегерані. Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії в Telegram 20 вересня.

Повідомляється, що Сергій Шойгу ознайомився з продукцією іранського військово-промислового комплексу. Зокрема, російському міністру показали ракети, безпілотні літальні апарати та засоби протиповітряної оборони.

Сергію Шойгу показали іранські ракети Фото: Мiноборони РФ

"На розгорнутій у Тегерані виставці озброєння і військової техніки КСІР представлено досягнення аерокосмічної промисловості Ірану", — написали в Міноборони РФ.

У заяві також ідеться про те, що, крім іранських ракетних комплексів і балістичних ракет, на виставці нібито було представлено "трофейні БПЛА американського виробництва".

Сергій Шойгу на військовій виставці в Тегерані Фото: Мiноборони РФ

Раніше, в Міноборони також розповіли про переговори Сергія Шойгу з міністром оборони та підтримки збройних сил Ірану Мохаммадом Резой Аштіані. За словами російського міністра, взаємодія Москви і Тегерана "виходить на новий рівень".

"Із задоволенням відзначаємо, що сьогодні російсько-іранський діалог розвивається особливо інтенсивно", — заявив Шойгу.

Сергій Шойгу ознайомився з іранськими озброєннями Фото: Мiноборони РФ

Нагадаємо, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України від 13 вересня, Росія так і не змогла налагодити власне виробництво дронів-камікадзе Shahed, тож Москва сильно залежить від постачання із Тегерана.

Раніше, 2 вересня, ЗМІ повідомили, що Повітряні сили Ірану отримали на озброєння перші два літаки Як-130, які мають підготувати військових до винищувачів Су-35. Журналісти стверджують, що РФ погодилася передати Ірану 60 винищувачів.