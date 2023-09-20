"Жорстоко та криваво": в ГУР розповіли про сценарій, який "зіграють" після смерті Кадирова (відео)

Смерть або наслідки важкої хвороби глави Чечні стануть причиною боротьби за владу між Кремлем та оточенням "піхотинця Путіна". При цьому отримає шанс ще одна третя сила — представники діаспори, які борються за відновлення незалежності Чечні.

З середини вересня 2023 року громадськість не може відшукати очільника Чечні Рамзана Кадирова. Його літак помітили у Москві, публічно він не з'являється, а біля однієї з російських елітних лікарень навіщось збирались люди чеченської національності. В українській розвідці підтвердили, що у Кадирова проблеми зі здоров'ям і Кремль почав шукати, ким би його замінити. В ефірі Всеукраїнського телемарафону речник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів деякі деталі боротьби за владу у Чечні.

Згідно з даними ГУР МОУ, очільник Чечні дійсно перебував (або перебуває) у комі. Навіть якщо він виживе, то матиме проблеми зі здоров'ям, які відбиватимуться на його активностях, розповів Юсов. При цьому Кадиров, припускає, міркував, хто буде його наступником. Однак цього наступника було важко готувати й важко ховати від можливих суперників.

В цілому розвідники бачать наступний сценарій боротьби за владу після смерті голови Чечні. Зокрема, вважається, що боротьба точитиметься на двох рівнях. По-перше, у боротьбі братиме участь Москва. По-друге, долучиться оточення Кадирова. Головні ознаки цієї боротьби — нелегітимність.

"Це буде жорстка і кривава боротьба. Зрештою, вони саме таку систему і будували", — пояснив Юсов.

Крім того, розвідник згадав і про зовнішні сили: про борців за незалежність чеченського народу. При чому згадав в контексті можливого втручання України. З його слів, "ці сили отримають нові інструменти для такої боротьби й, маю надію, ефективно ними скористаються".

Хвороба Кадирова: деталі

Інформація про проблеми зі станом здоров'я Рамзана Кадирова з'явилась у ЗМІ в середині вересня 2023 року. 15 вересня в ГУР Міноборони поділились інформацією: заявили, що очільник Чечні впав у кому. Причина коми — загострення хронічної хвороби, а не поранення.

Тим часом політичний оглядач Вадим Дубнов зазначив, що в оточенні Кадирова є багато "кровних ворогів". Коли керівник регіону ослабне або помре, це розпалить вогонь під суперечками старих ворогів. Також чеченський політик Джамбулат Сулайманов припустив, що Кадирова могли отруїти. Один з його аргументів — надто висока смертність в оточенні очільника Кремля.

Водночас політик Ілля Пономарьов впевнений, що смерть Кадирова загрожує Путіну. Зокрема, Путін тривожиться, що не зможе втримати мир у Чечні й там почнеться бійня.

Нагадуємо, 29 вересня, через шість днів після загибелі власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, експерти оцінили шанси на подальше життя Рамзана Кадирова. В підсумку вони припустили, що він може стати наступною жертвою путінського режиму.

Між тим Слідчий комітет Росії не поспішає оприлюднювати якусь версію, яка б пояснювала причину загибелі Пригожина у кабіні літака. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання надто складне, щоб поспішати.