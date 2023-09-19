"Повільне усунення": Кадирова могли отруїти, щоб призначити "свого" губернатора, — ЗМІ

За даними політика Джамбулата Сулейманова, Москва поки що намагається зберегти при владі Кадирова. Хоча та обставина, що "людина іноді раптово смертна", і не виглядала б несподіванкою з огляду на давню хворобу голови Чеченської республіки.

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В інтересах російської влади призначити в Грозному губернатора — вихідця не з Чечні. Водночас передчасна смерть Рамзана Кадирова не цілком узгоджується з планами кремлівського керівництва. Про це керівник чеченського руху "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов розповів в інтерв'ю виданню NV.

Він припускає, що Кадиров стане наступним у низці отруєнь, падінь з висоти та інших самогубств високопосадовців російських осіб, наближених до президента Володимира Путіна.

"Можна сказати, що сьогодні таким чином [за допомогою отруєння] могли усунути Кадирова. Але, можливо, що зараз ще й не час його усувати, — пояснив політичний діяч. — У мене зараз двояке враження від того, що відбувається. Я говорив, що він буде наступним за схемою, яку вибудовує російська влада".

Сулейманов додав, що раптова смерть Кадирова буде вибиватися загальної схеми, що, можливо, ще не настав час його усунути.

По суті, хворого Кадирова поки що намагаються утримати при владі, оскільки Москва не готова до різкої зміни керівника в Грозному.

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"Ми всі знаємо, що Кадиров хворів давно. Це міг бути, так би мовити, розтяжний акт його повільного усунення <...> Його сьогодні намагаються якось утримати в системі певний час, поки не буде підготовлено іншу схему вибудовування влади в Чечні", — уточнив Сулейманов, додавши, що він більше схиляється до другого варіанту сценарію подій, що розвиваються, і що в Кремлі до одномоментної зміни Кадирова поки не готові.

З цієї причини путінське оточення не коментує стан здоров'я чеченського керівника.

Здоров'я Кадирова — що відомо

Минулого тижня почали з'являтися, часом і суперечливі, повідомлення про те, що очільник Чечні нездужає. Повідомляли про нирку, що не прижилася, про те, що він впав у кому. Деякі відомості вказували на те, що він лікується в одному з московських медзакладів.

У неділю, 17 вересня, Кадиров спробував розвіяти чутки й виклав відеозвернення. Пізніше журналісти геолокували запис: з'ясувалося, що він записав його в Грозному.

За даними ГУР, стан лідера Чечні Рамзана Кадирова погіршується.

Також повідомлялося, що в соцмережах чеченського політика все ж таки, як і раніше, публікують пости та відеозаписи.