Іспанія готує новий пакет допомоги Україні: у списку БТР, катери та засоби ППО

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що до нового пакета також увійдуть машини швидкої допомоги та медичне обладнання.

До нового пакету військової допомоги, анонсованого іспанським урядом, входять військова техніка, зброя та боєприпаси. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії на своєму офіційному сайті.

Уряд Іспанії має намір передати ЗСУ нові бронетранспортери, надувні катери, пускові установки і ракети для протиповітряної та протикорабельної оборони. Також до списку увійшли вантажівки для систем ППО, машини швидкої допомоги та медичне обладнання для військових госпіталів.

У заяві йдеться про те, що на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося 19 вересня, міністр оборони Маргарита Роблес повідомила про плани іспанської сторони щодо навчання українських військовослужбовців.

"Прогнози показують, що близько 4 000 військовослужбовців, нарешті, пройдуть навчання, що вдвічі перевищує кількість, спочатку визначену Іспанією", — сказала міністр оборони.

Додатково у відповідь на нові потреби України бійці ЗСУ пройдуть навчання з парашутами в аеродинамічній трубі та різні спеціальні курси для українських сил безпеки.

"У кулуарах зустрічі Маргарита Роблес взяла участь у першому засіданні коаліції підтримки України у сфері інформаційних і комунікаційних технологій, під час якого повідомила про прихильність Іспанії Міністерству оборони України у сфері кіберзахисту, запропонувавши матеріали і навчання", — наголошується в заяві Міноборони.

Нагадаємо, напередодні Німеччина повідомила, що надасть Україні 200 MRAP, які захищають екіпаж від вибухів мін. Подібні машини знадобляться ЗСУ для подолання мінних полів під час наступу.

Також Фокус писав про те, що президент України Володимир Зеленський оцінив контрнаступ ЗСУ і можливе постачання ракет ATACMS.