Захистять під час наступу по мінних полях: Німеччина надасть Україні 200 MRAP

Україна отримає броньовані автомобілі, які захищають екіпаж від вибухів мін. Подібні машини стануть в нагоді ЗСУ для подолання мінних полів, створених ЗС РФ на окупованих територіях.

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Уряд Німеччини оприлюднив вміст нового пакету допомоги загальним обсягом 400 млн євро. В пакет увійшло 200 броньованих військових автомобілів MRAP, які використовуються для руху по замінованих полях. Крім MRAP, Україна отримає снаряди, ракети, дрони, інше спорядження, однак далекобійних ракет немає. Про деталі пакета розповіла пресслужба Федерального міністерства оборони.

Про основні позиції німецького пакета військової допомоги, про який стало відомо у день проведення засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Військова допомога Німеччини: що увійшло до пакета

Німецький уряд витратить 400 млн євро на наступне спорядження:

бойові броньовані машини MRAP — 200 шт.;

надводні дрони — 50 шт.;

снаряди різних калібрів — десятки тисяч шт.;

ракети M26 (АТ2) — 480 шт.;

зимовий одяг, генератори тепла та електроенергії;

системи розмінування.

У переліку деталізовано кількість снарядів:

155-мм снарядів — 30 тис. шт.;

155-мм димових снарядів ДМ125 — 3800 шт.;

120-мм снарядів — 105 тис. шт.

На сторінці Міністерства оборони Німеччини вищеназване спорядження ще не згадується.

Військова допомога для України: деталі

Зазначимо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував виділення Україні пакету допомоги обсягом 400 млн євро. При цьому зазначив, що далекобійних крилатих ракет TAURUS в пакеті не буде.

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Між тим Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому є затримка з наданням ЗСУ далекобійних ракет. З його слів, ЗСУ мають спершу навчитись ними користуватись. Крім того, військова командування спершу повинно визначити, коли саме ці ракети знадобляться на полі бою.

19 вересня на військові базі "Рамштайн" почалось засідання представників країн антипутінської коаліції. Перед початком наради міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що ЗСУ отримають танки Abrams вже за кілька тижнів. Між тим генерал Марк Міллі наголосив, що контрнаступ ЗСУ успішний і буде продовжений весною 2024 року.

Нагадуємо, офіцер Нацгвардії пояснив, чи є паритет військової сили між ЗСУ та ЗС РФ. Вважає, що його немає, тому Україні потрібно й надалі нарощувати кількість озброєння. З цим погоджуються американські генерали, які закликали Конгрес США виділити нові кошти на підтримку ЗСУ.