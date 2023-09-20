КНДР продає в РФ ракети типу "Катюша", а Південна Корея озброює Польщу, — The Economist

За даними журналістів, Пхеньян також постачає Москві снаряди 152-мм. Зі свого боку, Сеул 2022 року поставив Варшаві озброєнь на 14,5 млрд доларів.

Північна Корея може поставити РФ широкий список озброєнь. Це дрони й ракети KN-23 (практично копія російських балістичних ракет "Іскандер"). Самохідні гаубиці та багатопускові ракетні системи. Більшу частину поточного року Пхеньян постачав Москві боєприпаси для ракет типу "Катюша" калібру 152 мм. Про це повідомляє The Economist з посиланням на дані американської розвідки.

Кремль закуповує зброю у Пхеньяна і Тегерана, тому що ці країни й так перебувають під усілякими санкціями і їм нема чого втрачати. Вони не стільки "вісь зла", скільки ринок ізгоїв, зазначають журналісти.

Збройові контракти Південної Кореї та Польщі

І якщо північнокорейська збройова промисловість отримала імпульс від повномасштабної війни в Україні, то у Південної Кореї справи йшли непогано і раніше. Протягом п'яти років до 2022 року країна піднялася на дев'яту сходинку в рейтингу світових експортерів зброї Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

До 2027 року уряд країни прагне вивести Південну Корею на четверте місце в списку найбільших світових експортерів зброї. Минулого року Сеул продав озброєнь на 17 млрд доларів, удвічі більше, ніж роком раніше. Основну частину контрактів — на 14,5 млрд доларів — уклали з Польщею.

Масштаб збройових угод Південної Кореї з Польщі вражає:

1000 танків K2 Black Panther (180 штук Варшава отримає в найкоротші терміни з армійських запасів Сеула, ще 820 виробляють за ліцензією в Польщі). Це більше танків, ніж в арміях Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії разом узятих.

672 самохідні гаубиці K9 Thunder;

288 систем залпового вогню К239 Chunmoo;

48 Golden Eagle FA-50, винищувачів четвертого покоління, які Варшава отримала зі знижкою.

За словами Тома Волдвіна, який представляє лондонський Міжнародний інститут стратегічних досліджень, успіх Південної Кореї у збройовому бізнесі пояснюється конкурентними цінами, високою якістю і швидкою доставкою.

На ціну впливає ефективність корейського ВПК. Якість — завдяки досвіду співпраці з найкращими американськими збройовими компаніями, а також власному високотехнологічному цивільному сектору. Швидка доставка пояснюється постійною загрозою з півночі.

Нагадаємо, що Південна Корея передасть Україні машини K600 "Носоріг" для прориву мінних загороджень.

Також повідомлялося, що в Південній Кореї розробили модернізовану САУ K9A2 для британської армії.