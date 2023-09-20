Байден оголосить про новий пакет допомоги під час візиту Зеленського у Вашингтон, - ЗМІ

До запланованого пакету військової допомоги Україні ввійдуть протитанкова зброя, ракети з керованою реактивною системою залпового вогню, ракети Javelin, касетні боєприпаси тощо. Проте, за словами американського чиновника, пакет все ще доопрацьовується і його склад може змінитися.

Президент США Джо Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів у четвер, 21 вересня, під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив офіційний представник США на умовах анонімності, пише Reuters.

Наразі відомо, що пакет допомоги у сфері озброєння включатиме другий транш касетних боєприпасів, які запускаються зі 155-міліметрової гаубичної гармати. Крім того, Вашингтон планує надіслати більше систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, протитанкову зброю TOW і AT4, ракети з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і протитанкові ракети Javelin, виготовлені спільним підприємством Lockheed (LMT). .N) і RTX Corp разом з іншим обладнанням.

Однак, як зазначає Reuters з посиланням на джерело, про ракети ATACMS, які обговорювалися, поки що не йдеться.

"Пакет став можливим завдяки використанню президентських повноважень, які наділяють Байдена правом передавати статті та послуги із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Матеріал надходитиме з надлишкових запасів США", — підкреслює видання.

Планується, що Зеленський відвідає Капітолійський пагорб 21 вересня вранці, щоб зустрітися із законодавцями, перш ніж пізніше провести переговори з президентом Байденом в Білому домі.

Нагадаємо, Фокус писав, що після російського вторгнення в лютому 2022 року США надіслали Україні безпекову допомогу на суму понад 43,2 мільярдів доларів.

Фокус також повідомляв, що це буде вже другий візит українського лідера до Вашингтона з початку повномасштабної російської агресії.

На початку вересня Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Вашингтона на понад 1 мільярд доларів.