Атаки дронів змусили активістів у РФ скопіювати технологічне "ноу-хау" України, — WP

За словами журналістів, жителі західних регіонів Росії постійно скаржаться на безперервні удари дронів, загадкові пожежі та вибухи.

Наприкінці серпня Росія зазнала однієї з найбільших атак дронів від початку її повномасштабного вторгнення в Україну. У результаті постраждали 6 регіонів, включно з Москвою. Також було знищено кілька військових літаків на авіабазі в Пскові. Про це пише видання Washington Post.

Повідомляється, що після цього губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що передбачити ціла атак БПЛА важко. Він попередив росіян, що атака може повторитися.

"Ніхто зараз не може гарантувати, що щось не залетить на певну територію, чи то Африка, чи то Арктика, чи то Росія, це не має значення — так влаштований світ", — сказав він у відеозверненні.

За словами журналістів, песимістичний тон виступу Ведернікова став помітним відхиленням від запевнень Кремля в тому, що війна з Україною не порушить звичайне життя росіян.

Видання пише, що жителі західних регіонів Росії скаржаться на безперервні удари дронів, загадкові пожежі та вибухи.

І ось, як повідомляється, у середу 20 вересня багато росіян отримали повідомлення від головного урядового порталу РФ із пропозицією завантажити застосунок "Радар", який дає змогу повідомити про дрони, що наближаються, або інші інциденти. Аналогічний застосунок "єППО" працює в Україні вже майже рік.

У матеріалі зазначили, що один із розробників російської програми, активіст Михайло Камишев сказав, що в Росії необхідно створити щільну мережу швидкого реагування, до якої увійдуть мільйони користувачів.

Нагадаємо, що росЗМІ повідомляли, що авіакомпанії РФ втратили сотні тисяч доларів через атаки дронів на Москву. За словами гендиректора однієї з авіакомпаній РФ, одна година польоту Boeing 737-800 коштує приблизно 7,6-8,1 тисяч доларів. Через атаки БПЛА літаки змушені довше перебувати в повітрі.

Також британська розвідка 12 вересня повідомила, що російські військові розмістили комплекси "Панцир-С1" у такий спосіб, щоб виявляти і вражати безпілотники, які останнім часом кілька разів атакували Москву.