ЗС РФ завдали ракетних ударів по Києву: частина столиці без світла, є постраждалі (фото)

У Шевченківському районі, як зазначив мер, уламки ракет пошкодили газову трубу, а в деяких мікрорайонах Святошинського відсутнє водо- та електропостачання. Медики госпіталізували трьох людей, серед них 18-річна дівчина та 9-річна дівчинка.

У ніч на 21 вересня Росія обстріляла Україну ракетами. У результаті ракетної атаки постраждали деякі райони Києва. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у себе в Telegram.

За словами Кличка, у Дарницькому районі міста зафіксовано руйнування нежитлових приміщень, у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла і води. У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу.

"У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Поки що інформації про постраждалих немає", — написав мер.

Потім він повідомив, що в Дарницькому районі гасять пожежу. Є звернення до медиків.

"Рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Є звернення до медиків. У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає", — зазначив він.

Пізніше Кличко повідомив, що в Дарницькому районі 5 постраждалих. Трьох довелося госпіталізувати, серед них 9-річна дівчинка і 18-річна дівчина. Двом медики надали допомогу на місці.

"У Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають також 2 автомобілі. Вибито вікна у двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає", — заявив мер.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок роботи ППО по знищенню ворожих цілей сталося падіння уламків у Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

"Усі екстрені служби виїжджають на місця. Інформація про жертви і руйнування уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — ідеться в повідомленні.

Пізніше в КМВА поділилися фотографіями наслідків Дарницького району.

Росія обстріляла Україну ракетами: що відомо

Про зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС Росії вперше повідомили Повітряні сили ЗСУ ще о 00:13.

"Зафіксовано виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленя" (Мурманська область)", — ідеться в повідомленні.

Потім про ракетну небезпеку повідомили о 03:57.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу! Загроза пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС", — зазначили Повітряні сили.

Уже о 05:48 повітряну тривогу було оголошено по всій Україні.

Відбій повітряної тривоги оголосили тільки о 06:43.

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони 20 вересня повідомили, що РФ проводить розвідку енергетичної системи України. За словами представника розвідки Андрія Юсова, росіяни виснажили свої запаси ракет, а темпи виробництва не дозволяють поповнити резерви. При цьому, українці повинні серйозно ставитися до загрози.