Нічний обстріл Києва: сили ППО збили понад 20 ракет, зросла кількість постраждалих (фото)

Тривога в Києві тривала понад 2 години. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

У Києві внаслідок ранкової атаки ударних дронів РФ постраждали семеро людей. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що в Дарницькому районі через падіння уламків виникла пожежа. Є звернення до медиків. У Голосіївському районі столиці руйнувань і постраждалих немає.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки. Рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають також 2 автівки. Вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає", — повідомив він.

Згодом очільник столиці оновив інформацію про постраждалих. Їхня кількість зросла. Трьох з них ушпиталили, зокрема, й 9-річну дівчинку.

"За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці", — проінформував Кличко.

Атака на столицю тривала впродовж двох годин. Попередньо з приблизно 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Про це повідомили в КМВА.

"Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. Але внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання. Столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення", — зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Він додав, що у Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

В "Укрзалізниці" повідомили, що через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкового обстрілу сталася затримка низки електропоїздів інтерсіті.

Затримуються:

712 Київ — Краматорськ;

722 Київ — Харків;

Kyiv City Express — за розкладом.

В УЗ повідомили, що задіяно резервні тепловози, посадку буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони 20 вересня повідомили, що Росія проводить розвідку енергетичної системи України. За словами представника розвідки Андрія Юсова, росіяни виснажили свої запаси ракет, а темпи виробництва не дозволяють поповнити резерви.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по ринку в Костянтинівці Донецької області із застосуванням ракети С-300.