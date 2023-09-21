Окупанти втратили винищувач Су-34 і пускову до С-400: оновлені дані Oryx (список)

Українські військові знищили одразу 12 одиниць легкоброньованої техніки, серед яких БМП-2, БМП-1 та БРЕМ-1.

Російські війська втратили винищувач-бомбардувальник Су-34, артилерію та легкоброньовану техніку. Про це повідомляється в проєкті Oryx, на якому ведуть підрахунок втрат на основі відкритих даних.

Українські військові знищили одразу 12 одиниць легкоброньованої техніки: 4 БМП-1, 7 БМП-2 та одну інженерну машину БРЕМ-1. Окрім цього окупанти втратили 4 одиниці артилерії, дві з яких не вдалося ідентифікувати. Ті, які вдалося ідентифікувати — це 152-мм САУ "Гіацинт-С" й "Мста-С".

Список оновлених втрат окупантів

Окрім цього російські війська втратили ЗРК "Оса" й пускову установку до С-400. Також з невідомих причин у РФ впав винищувач Су-34. Льотчики евакуювались, а літак розбився.

Су-34 розбився у РФ

Наостанок окупанти втратили вантажівку Газ-66 та КрАЗ-255Б. Українські військові також збили безпілотник Орлан-10.

Українські втрати, які додалися у список, були меншими. Окупанти вибили декілька танків, генератор димів ТДА-М, безпілотники та легкоброньовану техніку.

Оновлені втрати ЗСУ

Нагадаємо, 20 вересня українські прикордонники знищили два російські комплекси "Муром-М" під Купʼянськом.

Також українські військові розказали про застосування вогнемета РПВ-16.