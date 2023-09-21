Намагаються відновити втрачені позиції: ЗСУ відбили атаки ЗС РФ на двох напрямках (карта)

Сили оборони відбили ворожий штурм поблизу Роботиного, Зайцевого та Андріївки. Ракетним підрозділам ЗСУ вдалося знищити 11 ворожих артсистем, ЗРК "Стрела-10" та станцію РЕБ.

Збройні сили України відбили контратаки російських військових на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

Він зазначив, що українські бійці відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію та завдають арії РФ втрат в особовому складі та військовій техніці на Мелітопольському напрямку.

Мелітопольський напрямок

Також українські військові продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області.

Зі слів Ковальова, ЗСУ змогли відбити атаки ЗС РФ в районі західніше Зайцевого. Також противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки.

Бахмутський напрямок

У пресслужбі Генштабу ЗСУ додали, що протягом середи 20 вересня українські Повітряні сили завдали десять авіаційних ударів по зосередженню ворожих військ, озброєння та військової техніки, відбулося ще п'ять авіаційних ударів по зенітно-ракетних системах ворога.

Також українські ракетні війська знищили концентрацію особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських систем, ракетну систему ППО "Стрела-10" та станцію електронного бою армії РФ.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 20 вересня повідомили, що командування ЗС РФ змушує військових ходити на необдумані контратаки, аби повернути втрачені позиції. Зокрема, підрозділи 1-го батальйону 1442-го полку Алтайського краю заявили, що залишили свою техніку в районі Кліщіївки, оскільки отримати наказ сформувати штурмову групу й атакувати.

20 вересня стало відомо, що на Бахмутському напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь".