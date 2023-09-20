"Противник успіху не мав": у Генштабі ЗСУ розповіли про контрнаступ на двох напрямах (карти)
Українські війська успішно нищать ворога під Бахмутом та на Мелітопольському напрямку. Спроби ЗС РФ контратакувати закінчуються втратами у окупантів.
Сили оборони відбили контратаки ЗС РФ поблизу міста Бахмут в Донецькій області. Про це 20 вересня повідомили у Military Media Center, що координується Міністерством оборони України.
Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов проінформував, що захисники продовжують штурм у районі південніше Бахмута. Українські військові завдають окупантам втрат та закріплюються на досягнутих рубежах.
Окрім того, Силам оборони вдалося відбити атаки ЗС РФ в районі селища Ягідне на Бахмутському напрямі.
"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, успіху не мав", — сказав речник.
Також українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.
Зі слів Ковальова, там Сили оборони завдають російським окупантам значних втрат та виснажують ворога.
Зокрема, втратами для ЗС РФ обернулись атаки в районах населених пунктів Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка у Запорізькій області.
Нагадаємо, у ISW проінформували, що на заході Запорізької області помітно збільшились втрати ЗС РФ. Аналітики припустили, що країна-агресорка могла зіткнутись з нестачею боєздатних підрозділів, які можна було б перекинути на цей напрям.
Командир 3 штурмової бригади майор Максим Жорін заявив, що закріплення на лінії Андріївка-Кліщіївка — це лише відправна точка для подальшого оточення Бахмута. З його слів, ця опорна лінія "дуже важлива" для реалізації планів України.