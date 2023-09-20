"Противник успіху не мав": у Генштабі ЗСУ розповіли про контрнаступ на двох напрямах (карти)

Українські війська успішно нищать ворога під Бахмутом та на Мелітопольському напрямку. Спроби ЗС РФ контратакувати закінчуються втратами у окупантів.

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Сили оборони відбили контратаки ЗС РФ поблизу міста Бахмут в Донецькій області. Про це 20 вересня повідомили у Military Media Center, що координується Міністерством оборони України.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов проінформував, що захисники продовжують штурм у районі південніше Бахмута. Українські військові завдають окупантам втрат та закріплюються на досягнутих рубежах.

Окрім того, Силам оборони вдалося відбити атаки ЗС РФ в районі селища Ягідне на Бахмутському напрямі.

"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, успіху не мав", — сказав речник.

Ягідне, Андріївка та Бахмут на карті бойових дій Фото: DeepStateMAP

Також українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Зі слів Ковальова, там Сили оборони завдають російським окупантам значних втрат та виснажують ворога.

Зокрема, втратами для ЗС РФ обернулись атаки в районах населених пунктів Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка у Запорізькій області.

Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка на карті бойових дій Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, у ISW проінформували, що на заході Запорізької області помітно збільшились втрати ЗС РФ. Аналітики припустили, що країна-агресорка могла зіткнутись з нестачею боєздатних підрозділів, які можна було б перекинути на цей напрям.

Командир 3 штурмової бригади майор Максим Жорін заявив, що закріплення на лінії Андріївка-Кліщіївка — це лише відправна точка для подальшого оточення Бахмута. З його слів, ця опорна лінія "дуже важлива" для реалізації планів України.