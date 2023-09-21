Намагалися збити, але марно: ЗСУ вдарили по позиціях ЗС РФ за допомогою FPV-дрона (відео)

Російський військовий намагався збити БПЛА за допомогою стрілецької зброї. Ймовірно, загарбник отримав осколкові поранення.

Українські бійці показали, як завдали удару дроном-камікадзе по позиціях Збройних сил Російської Федерації на лівому березі Херсонської області. Відповідне відео опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко в Telegram.

"Лівий берег Херсонщини. Доставка окупанту 60-мм міни FPV-дроном" — сказав Сергій Стерненко.

Він зазначив, що окупант намагався збити безпілотний літальний апарат за допомогою стрілецької зброї, проте це виявилося марним. Стерненко заявив, що російський військовий отримав осколкові поранення.

В опублікованому ролику видно, безпілотник летів до будівлі, яку охороняли російські військові. Один з окупантів відкрив вогонь по БПЛА, проте той все одно досяг своєї цілі та вибухнув біля ворога.

FPV-дрони: що про них відомо

Безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи". Режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, яка встановлена в передній частині дрона. Говорячи про FPV-дрони, маються на увазі швидкі квадрокоптери, якими можна керувати за допомогою спеціальної гарнітури.

FPV-дрон є конструктором, що дозволяє зібрати літальний апарат під конкретні потреби. Зокрема, під нього підбираються двигуни, акумулятори, рами, польотні контролери, регулятори струму, системи передавання відео та радіосигналу. Потім до дрона додають бойову частину з вибухівкою.

Завдяки окулярам оператори дрона можуть бачити місцевість навколо БПЛА, ніби сидять у його "кабіні". Крім цього, окуляри не створюють відблисків, тому їх можна використовувати в сонячну погоду. FPV-дрони є маневровими, можуть швидко змінювати напрямок руху та залітати у вузькі місця.

FPV-дрон Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 вересня бійці "Сталевого кордону" показали, як знищили два ворожі комплекси спостереження "Муром-М" на Куп'янському напрямку. Після вдалих ударів у небо здійнявся сірий дим, а ЗС РФ залишилися без своїх "очей".

Того ж дня стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій знищили гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь" на Бахмутському напрямку. Ворог замаскував ціль, проте українські військові її вдало уразили.