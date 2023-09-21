Азербайджан визнав провину: у Карабасі вбили заступника командира "миротворців" ЗС РФ

За даними Міноборони РФ, під час повернення зі спостережного поста російського контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль із військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї.

У середу, 20 вересня, під час атаки на "миротворців" РФ в азербайджанському регіоні Карабах загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган. Про це розповідає російське видання В-port.

Так, 20 вересня в Міноборони РФ повідомили, що росіяни поверталися зі спостережного поста в районі населеного пункту Джанятаг, коли їхній автомобіль зазнав обстрілу зі стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули", — заявили у відомстві.

Згідно з інформацією ЗМІ, Іван Ковган обіймав посаду заступника командира підводних сил Північного флоту, його направили в Карабах за два місяці до загибелі.

Російські ЗМІ пишуть, що вже затримано перших підозрюваних, а командира корпусу армії Азербайджану, підлеглих якого підозрюють у розстрілі, відсторонено від обов'язків.

Реакція Азербайджану

Азербайджан визнав свою відповідальність за загибель російських військових-миротворців у Карабасі, чий автомобіль було обстріляно.

У пресслужбі Кремля заявили, що президент Ільхам Алієв приніс Москві свої вибачення і висловив глибокі співчуття.

"Алієв вибачився і висловив глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі в Карабасі 20 вересня військовослужбовців російського миротворчого контингенту (РМК). Підкреслено, що буде проведено найретельніше розслідування події і всі винні понесуть належне покарання. У зв'язку з цим генеральні прокуратури двох країн перебувають у тісному контакті. Президент Азербайджану також висловив готовність надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих", — ідеться в повідомленні росіян.

Нагадуємо, у мережу потрапили інструкції, які поширив Кремль серед російських пропагандистів. Інструкції містили наративи, якими Росія мала пояснювати події в Нагірному Карабасі. Серед основних — звинувачення Вірменії та країн Заходу в подіях в Азербайджані. Тим часом влада Вірменії спробувала звернутися по допомогу до Європейського суду з прав людини: просила захистити мирне населення від азербайджанських військових.

Під час дводенної спецоперації військові Азербайджану в Нагірному Карабасі громадяни Вірменії почали протестувати проти бездіяльності уряду Пашиняна. Дії військових загрожували мирним жителям вірменського анклаву. Про це свідчили фотографії з місця подій, на яких було видно пошкодження цивільних будинків важкою артилерією.