Від РФ до Близького Сходу: топ спецоперацій ГУР України за кордоном

Українські розвідники неодноразово показували свою майстерність і вміння. З початку повномасштабної війни ефективність і амбітність операцій ГУР зросли в рази. У ЗМІ не виключають, що "гурівці" могли бути задіяні навіть у Судані.

Після російського вторгнення РФ в Україну — з 2014 року — Головне управління розвідки проводить операції як на тимчасово захоплених територіях, так і за кордоном. Фокус склав список спецоперацій української військової розвідки за межами України.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українська розвідка разом з іншими спецслужбами виконувала складні операції. Після 24 лютого їхній масштаб і географія тільки розширювалися. Газета The Times навіть писала, що західним союзникам доводилося обмежувати амбітність деяких операцій, запланованих генерал-лейтенантом Кирилом Будановим.

Український стиль операції — хто атакував сили партнерів ПВК "Вагнер" у Судані

20 вересня CNN опублікувало статтю про те, що за атаками на ПВК "Вагнер" у Судані можуть стояти українські розвідники. Сили швидкої підтримки, які підтримує "Вагнер", були атаковані з безпілотників. Атака сталася біля Хартума, столиці Судану.

Джерело серед українських військових заявило, що за ударами стоять українські спецслужби.

"Це була робота не суданських військових. Відповідальність, ймовірно, несуть українські спецслужби", — заявило джерело.

Сюжет CNN про можливу причетність України до ударів у Судані

Також відзначаються "характерні ознаки атак в українському стилі". На одному з пультів управління БПЛА помітний український інтерфейс.

Пульт керування з безпілотника Фото: скриншот/CNN

Дрони-камікадзе масово використовуються в російсько-українській війні і на африканському контингенті ще не набули поширення.

Представник ГУР Андрій Юсов не став підтверджувати або спростовувати українську причетність до атак.

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати. Це, зокрема, стосується й Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна знищуватиме російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували", — сказав Юсов.

Евакуація цивільного населення з Афганістану

2021 рік запам'ятався тим, що США вирішили вивести війська з Афганістану, а рух Талібан узяв під контроль усю територію країни. Громадяни багатьох держав зіткнулися з необхідністю екстреної евакуації. Того ж хотіли багато афганців, які не визнавали Талібан і допомагали іноземцям. Серед інших, в Афганістані були громадяни України, які потребували евакуації.

Україна евакуювала на Іл-76 700 осіб Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Головне управління розвідки спланувало і провело операцію в аеропорту Кабула. Український військово-транспортний літак Іл-76 зміг евакуювати групу громадян України та громадян третіх країн. На момент організації польоту в кабульському аеропорту вже не було канадського військового контингенту.

Перед українськими військовими стояло завдання: вийти за периметр аеропорту, сконтактувати з потрібними особами і довести їх до аеропорту. Як стало відомо набагато пізніше, військовий Денис Квебек також був серед тих, кого евакуювали з Афганістану. На той момент він був контрактником в одній із приватних військових компаній.

Відео з тайм-кодом про те, як ГУР забрало українських найманців

Операція була складною логістично і технічно через особливості ландшафту біля аеропорту. Також Україна заслужила повагу з боку західних країн за допомогу в евакуації перекладачів і журналістів.

Росія — прохідний двір. Спецоперації ГУР на російській території

Варто зазначити, що публічно повідомлялося далеко не про всі операції Головного управління розвідки. Велика частина подробиць не публічна — і не факт, що щось зміниться після завершення війни. Тому часто про операції стає відомо тільки зі ЗМІ і лише іноді з офіційних заяв ГУР.

Офіційна позиція військової розвідки полягає в тому, що ворогів потрібно знищувати в будь-якій точці світу, зокрема й на території РФ. Ще з перших місяців повномасштабного вторгнення в ГУР сформували підрозділ, а зараз уже батальйон "Шаман", бійці якого проводять операції в тилу ворога.

Black Hawk у ГУР Фото: скриншот

Усе та ж газета The Times першою написала про існування спецпідрозділу для диверсій у тилу ворога. Тепер їхні цілі стали ще амбітнішими — військові ведуть полювання на російських генералів. Наприклад, у червні ліквідували полковника 1009-го мотострілецького полку Володимира Кузнєцова в Бєлгородській області. За даними журналістів, за операцією стоять саме "шамани". Також цілями є російські склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та комунікаційні мережі.

Знищення російської бойової авіації

20 вересня в ГУР повідомили, що невідомі заклали вибухівку і підірвали вертоліт Мі-28Н, а також літак-розвідник Іл-20 і транспортний Ан-148. Усі вони перебували на стратегічному об'єкті — аеродромі "Чкаловський". На ньому також базуються літаки "Судного дня".

Аеродром "Чкаловський" з пошкодженими літаками Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Також влітку було знищено чотири і пошкоджено ще два військово-транспортні літаки Іл-76. За словами представника ГУР Андрія Юсова, літаки були задіяні в перекиданні особового складу та озброєння ЗС РФ, а тому вони є військовою ціллю.

"Усе, що стосується ворожої логістики, зокрема транспортної авіації, має бути нейтралізоване, ліквідоване, знешкоджене, поки загарбники не заберуться з нашої української землі", — заявив Андрій Юсов.

Окрім Іл-76, були знищені й стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, якими окупанти обстрілюють Україну. Два було знищено, а ще два — пошкоджено. За словами глави ГУР Кирила Буданова, у РФ є 27 літаків Ту-22, які дійсно літають. До атаки їх було 31. При цьому удари завдавали з території Російської Федерації.

Спалений Ту-22М3 на аеродромі Сольці Фото: Facebook

Однак варто зробити ремарку, що ГУР не бере на себе відповідальності за атаки. Їх можуть здійснювати як російські партизани, так і інші невідомі.

Операція "Синиця" — небувалий успіх ГУР

Наприкінці серпня стало відомо про унікальну спецоперацію української військової розвідки. Військовим вдалося переманити на бік України російського офіцера, вертолітника Максима Кузьмінова. Аналогом операції можна назвати тільки ізраїльську "Діамант" 1966 року, коли іракський пілот викрав найновіший на той момент радянський винищувач МіГ-21.

Бійці ГУР на тлі трофейного Мі-8АМТШ

Розвідники понад 6 місяців спілкувалися з Кузьміновим, вивезли його сім'ю, гарантували безпеку, а також грошову винагороду. У результаті Україна отримала вертоліт Мі-8 АМТШ — це найостанніша модернізація, якої не було в Силах оборони. Крім цього, роздобули цінні деталі до російських винищувачів — і капітана ЗС РФ Максима Кузьмінова, який володіє важливою інформацією.

У Росії спочатку заперечували диверсію і стверджували, що борт "заблукав". Хоча посадку було здійснено в Харківській області в н.п. Полтава. Потім заявляли, що сім'я Кузьмінова залишилася в Росії. Однак у підсумку трофейний Мі-8 АМТШ скоро стане в стрій Сил оборони, а Максим Кузьмінов скористався шансом і перейшов на бік добра, як кажуть у ГУР.

Не виключено, що у Кузьмінова будуть послідовники — Кирило Буданов каже, що ГУР спілкується ще з кількома росіянами, які можуть перейти на бік України.