ФСБ завербувала українських школярів: яке покарання очікує підлітків

Ворог завербував українських підлітків через заборонену соцмережу "Вконтакте", Telegram-канали та ігрові інтернет-платформи. Їм може загрожувати тюремний строк.

Спецслужби Російської Федерації вербують українських дітей для співпраці. Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

"Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу "Вконтакте", підконтрольні Телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що на цих платформах ворог "знайомиться" з користувачами та пропонує співпрацювати. Для цього можуть застосовувати шантаж або психологічну маніпуляцію, чи пропонують "легкі" гроші.

У СБУ наголосили, що від початку року зафіксували понад дві тисячі повідомлень про фейкові мінування інфраструктури в різних населених пунктах. Більшість інформації про псевдомінування надходило з території РФ та від українських "абонентів". Зокрема, серед фігурантів є підлітки, які співпрацювали з РФ.

Автори фейкових повідомлень використовують спеціальні програми для анонімності. Проте це не допомагає, а співробітники СБУ встановлюють їхні особи, документують злочин та притягують до відповідальності.

У Черкасах двоє учнів старших класів, яких завербували представники ФСБ через Telegram-канали, повідомили про псевдомінування ОВА та міського торговельного центру. Наразі триває розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Додали, що школярам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Якщо підліткам не виповнилося 16 років, то за злочин відповідатимуть їхні батьки чи особи, які їх заміняють.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо про те, що СБУ затримала учасників агентурної мережі Росії у Миколаївській області. До групи входило четверо учасників, їх помістили під варту, всім загрожує довічне ув’язнення.

18 вересня вісьмом бойовикам "ЛНР" і "ДНР" оголосили про підозри в державній зраді. Їх взяли в полон у Донецькій та Херсонській областях.