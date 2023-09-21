"Ворог горітиме": українські артилеристи знищили російську гармату "Гіацинт-Б" (відео)

Українські артилеристи влучно вдарили високоточним снарядом. Ворожа техніка перестала функціонувати, а в небо здійнявся густий чорний дим.

На південному напрямку бійці 406 Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова показали, як знищили ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б", яку військові Російської Федерації намагалися замаскувати. Відео опублікував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Артилеристи морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ виявили та знищили замасковану ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б". Ворог горітиме. Слава Україні", — написав Олександр Тарнавський.

Зокрема, на південному напрямку українські бійці виявили замасковану російську гармату. Артилерійський розрахунок отримав координати та високоточним снарядом уразив ворожу ціль. Після вдалого удару військова техніка РФ перестала функціонувати, а в небо здійнявся густий чорний дим.

"Гіацинт-Б": що відомо про гармату

"Гіацинт-Б" — це радянська причіпна гармата калібром 152 мм. Максимальна дальність ураження — 28,5 кілометрів осколково-фугасним снарядом та до 33,5 кілометрів активно-реактивним боєприпасом. Гармату застосовують для знищення живої сили, бойової техніки та вогневих засобів.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо про те, що в Херсонській області спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ знищили три російські надводні човни, в яких перебували військові РФ. Українські бійці ліквідували ворога за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Того ж дня в ДПСУ повідомили про те, що на Куп'янському напрямку бійці "Сталевого кордону" ліквідували два російські комплекси спостереження "Муром-М". Після вдалої атаки ворог залишився без своїх "очей".