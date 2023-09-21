"Схід вступає до НАТО": Столтенберг прокоментував ймовірність розширення Альянсу (відео)

Керівник Альянсу звернув увагу на те, що дуже важливо підтримувати безпеку та стабільність й після завершення бойових дій в Україні.

Не НАТО агресивно розширюється на схід, а Схід сам вступає до Альянсу. Про це генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг заявив на засіданні Ради з міжнародних відносин в Нью-Йорку.

Він наголосив на тому, що Росія повинна припинити безпідставну агресію. Керівник Альянсу звернув увагу на те, що дуже важливо підтримувати безпеку та стабільність. Це потрібно робити й після звершення бойових дій.

Столтенберг наголосив на тому, що НАТО не проявляє ініціатив щодо розширення. Східні сусіди самостійно прагнуть доєднатися до воєнного блоку.

"Не НАТО агресивно розширюється на схід, це Схід вступає в НАТО", – заявив Столтенберг.

Він пригадав, що українські війська звільнили значні території, зокрема на Київщині та у північних областях. Столтенберг наголосив на важливості подальшої підтримки українських військ.

Заяви Столтенберга щодо війни в Україні

Керівник НАТО 19 вересня вказав на те, що українці продовжують домагатися успіхів у контрнаступі, а отже, ситуація "не зайшла в глухий кут". З його слів, нашій державі терміново необхідне постачання засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, запчастин.

Також він 17 вересня заявив, що країни НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні. Генсекретар Альянсу висловив упевненість у тому, що після закінчення війни Україна отримає гарантії безпеки і стане членом НАТО.

Нагадаємо, 7 вересня генсек НАТО заявив, що сумнівається, що РФ навмисне вдарила Shahed по Румунії. З його слів, наразі триває розслідування інциденту з іранським дроном-камікадзе, а військовий блок неодноразово фіксував повітряні атаки ЗС РФ поблизу кордонів НАТО.