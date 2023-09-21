США не надаватимуть Україні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги, – Білий Дім (відео)

До пакета допомоги для України увійдуть боєприпаси для систем HIMARS, засоби протитанкової боротьби, артилерії, боєприпаси і касетні снаряди.

Президент Джо Байден вирішив, що не буде надавати ракети далекого радіусу дії ATACMS Україні, але це може відбутися у майбутньому. Про це заявив на брифінгу радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Керівник американської держави оголосить щодо постачання зброї для України під час візиту президента Володимира Зеленського до США в четвер. Водночас він дотримався тієї позиції, що танки M1 Abrams прибудуть до України за графіком — "найближчими днями і тижнями".

"Сьогодні президент Байден оголосить про новий пакет військової допомоги, включаючи значні засоби протиповітряної оборони для допомоги Україні", — сказав Джейк Салліван.

До пакета допомоги увійдуть боєприпаси для систем HIMARS, засоби протитанкової боротьби, артилерії, боєприпаси і касетні снаряди. Салліван також додав, що ця допомога допоможе Україні пережити зиму і продовжити вести контрнаступ.

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Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський, зі слів лідера сенатської більшості Чака Шумера, на зустрічі з американськими законодавцями висловив усе однією-єдиною фразою про важливість допомоги нашій державі. Він попередив американських законодавців про ризик, яким загрожують зволікання з постачанням озброєнь. Cенатор Мітч Макконнел пояснив, що військова допомога Вашингтона Україні не благодійність, "а інвестиція в американські безпосередні інтереси".

21 вересня конгресмен-республіканець від штату Техас Майкл Маккол заявив, що надання Києву ATACMS і F-16 потрібно узаконити. З його слів, Україна зрештою отримає ракети ATACMS. У тих умовах, у яких діють ЗСУ, США б свої війська не направили.

Нагадаємо, 20 вересня Пентагон заявив, що шатдаун у США може вплинути на військову допомогу Україні. Припинення роботи американського уряду здатне завадити реалізації різних навчальних програм, а також підготовці пілотів для винищувачів F-16.