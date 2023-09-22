"Є те, що потрібно нашим солдатам": Зеленський підбив підсумки зустрічі з Джо Байденом (відео)

Президент України розповів, про що говорив з американським лідером. За його словами, триває підготовка створення зі США спільної оборонної екосистеми.

У межах робочого візиту до США президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. За словами Зеленського, це була вже третя зустріч за рік, ідеться на сайті Офісу президента України.

"Дякую за запрошення. Наш регулярний діалог доводить, що наші країни є справжніми союзниками та стратегічними друзями. Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором", — зазначив Зеленський.

За його словами, він обговорив із Байденом оборонну підтримку України та подальшу співпрацю.

"Сьогодні ми досягли важливих результатів. Ми домовилися опрацювати низку стратегічних рішень, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України і наших людей", — зазначив президент.

Він заявив, що Сполучені Штати виділили для України дуже потужний пакет військової допомоги.

"Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз", — сказав президент.

Потім у себе в Telegram президент України опублікував відео, на якому заявив, що копродукція в оборонній промисловості зі Сполученими Штатами — це історична річ. За його словами, українці зможуть виготовляти власні системи ППО, триває підготовка створення зі США спільної оборонної екосистеми.

"Це матиме глобальні позитивні результати. Дякую, пане Президенте Байдене! Дякую Конгресу — обидві партії, обидві палати. Сьогодні почав день у столиці Америки саме з Конгресу — відвертих, детальних розмов", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Байден оцінив хоробрість народу України в боротьбі з агресією РФ. За словами американського президента, жодна нація у світі не зможе бути по-справжньому в безпеці, якщо Україна програє війну Росії.