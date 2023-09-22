Помилково розстріляли: Азербайджан визнав загибель російських "миротворців" у Карабасі

У Генпрокуратурі повідомили, що 20 вересня група військовослужбовців Азербайджану в селі Джанйятаг обстріляла автомобіль із військовими РФ. Унаслідок обстрілу загинули 5 осіб. Потім вірменські військові вбили одного російського "миротворця".

Генеральна прокуратура Азербайджану підтвердила загибель 6 російських "миротворців" під час антитерористичних заходів у Карабасі. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці генпрокуратури Азербайджанської Республіки у Facebook.

Повідомляється, що 20 вересня група військовослужбовців Азербайджану на території села Джанйятаг обстріляла автомобіль з військовими "Миротворчого контингенту" Росії. Унаслідок обстрілу загинули 5 осіб.

У прокуратурі заявили, що азербайджанські військовослужбовці прийняли російську машину за автомобіль вірменських військ через складний рельєф місцевості та туманно-дощову погоду.

Також у повідомленні йдеться, що того ж дня вже вірменські військовослужбовці обстріляли з вогнепальної зброї автомобіль "Камаз", який належав росіянам. Унаслідок цього загинув один російський військовий, ще один був поранений.

У прокуратурі зазначили, що за фактами обстрілів було порушено кримінальні справи.

"Сьогодні відбулася телефонна розмова між генеральними прокурорами двох країн. Генеральний прокурор Азербайджану висловив глибокі співчуття російській стороні у зв'язку із загибеллю "миротворців". Сторони домовилися про проведення в тісній співпраці всебічного розслідування події", — зазначили в Генпрокуратурі Азербайджану.

Нагадаємо, що 20 вересня стало відомо, що в Карабасі загинули військові ЗС РФ. Російські військові чиновники вказали, що солдати-"миротворці" перебували на спостережному посту. Коли вони поверталися з поста, то їх обстріляли зі стрілецької зброї. Розслідувати справу будуть правоохоронці з РФ і Азербайджану.

Уже 21 вересня стало відомо, що в Карабасі вбили заступника командира "миротворців" ЗС РФ. За даними Міноборони РФ, під час повернення зі спостережного поста російського контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль із військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї.