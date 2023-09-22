ЗСУ вперше отримали від Албанії 22 американські бронемашини MaxxPro (фото)

Українські бійці високо оцінюють характеристики цієї бронетехніки, оскільки вона не раз рятувала їхні життя на передовій. В одному епізоді MaxxPro навіть витримав влучення танкового снаряда.

Албанія вперше передала для Збройних сил України військову техніку. Як повідомили 21 вересня оглядачі Defence Express, в Україну прибули 22 бронемашини MaxxPro — це більш ніж половина всієї кількості цих машин, які перебувають на озброєнні албанської армії.

У публікації йдеться, що загалом на озброєнні албанських військ перебувають 40 бронемашин MaxxPro. 22 з них були надані США в межах реалізації програми Excess Defense Articles (EDA) і на основі угоди між Албанією та Сполученими Штатами 2015 року.

Перші три машини албанська сторона отримала 2017 року, а через два роки прибули ще 37 одиниць цієї техніки.

"Бронемашини International M1224 MaxxPro вже чудово знайомі Силам оборони України — сьогодні на озброєнні нашого війська перебувають сотні таких машин, які активно використовуються на передовій", — пишуть оглядачі.

У матеріалі зазначено, що українські захисники високо оцінюють тактико-технічні характеристики MaxxPro, наголошуючи на їхній надійності, швидкісних якостях і легкості в управлінні. Зокрема, український боєць із позивним "Аскал" розповів про захисні характеристики та надійність бронетехніки, яка попри отримані пошкодження не підвела наших солдатів під час виконання бойового завдання.

"Мій MaxxPro має багато "шрамів" від ворожих снарядів, проте ніколи не підводив. Машина часто виїжджає на бойові завдання, і я впевнений, що вона витримає обстріл і доставить увесь екіпаж до певної точки. Бувало, що по нас працювали кілька мінометних розрахунків. Міни лягали просто поруч із автомобілем, а ми продовжували рух", — розповів "Аскал".

За його словами, ця техніка має кращу броню, ніж БМП і БМД, бо в одному бойовому епізоді MaxxPro витримав навіть влучання танкового снаряда. І хоча наступним пострілом бронемашину було знищено, все ж таки її броня врятувала життя бійців, оскільки за цей час вони встигли її покинути.

Раніше Фокус писав про тактико-технічні характеристики американських бронемашин MaxxPro, які були надані українським військам. Техніка була розроблена компанією Navistar Defense спільно з ізраїльською Plasan Sasa, а на озброєння армії США вона була поставлена у 2007 році.