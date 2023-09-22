Черговий злочин РФ: поліція показала наслідки обстрілу окупантів в Одеській області (фото)

Російським військам вдалося пошкодити об’єкт рекреаційної інфраструктури та спричинити пожежу. Правоохоронці розслідують ракетний удар ЗС РФ як порушення правил війни.

Ввечері 21 вересня ЗС РФ вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області. Внаслідок атаки був пошкоджений об’єкт рекреаційної інфраструктури. Деталями 22 вересня поділились у Національній поліції.

Наслідки обстрілу Одеської області російськими силами Фото: Національна поліція Одеської області

"За попередньою інформацією, ніхто з цивільного населення не постраждав. На місці влучання працюють екстрені служби", — повідомила пресслужба.

Наслідки обстрілу Одеської області російськими силами Фото: Національна поліція Одеської області

Правоохоронці кваліфікували подію як порушення законів та звичаїв війни. Нині поліціянти оглядають руйнування, фіксують наслідки обстрілу та збирають докази чергового злочину Росії.

Наслідки обстрілу Одеської області російськими силами Фото: Національна поліція Одеської області

"Шановні громадяни! Не ігноруйте сигнал "Повітряна тривога". Відразу прямуйте в укриття і перебувайте там до сигналу "Відбій", — закликали у Нацполіції.

Нагадаємо, 21 вересня російські війська здійснили ракетний обстріл Одеської області. В обладміністрації інформували, що серед мирних мешканців регіону ніхто не постраждав, але ворог влучив в інфраструктуру. Повідомлялось, що на місці прильоту виникла пожежа, але її швидко загасили.

21 вересня ЗС РФ влаштували масовану ракетну атаку на міста України. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, захисникам вдалося збити 36 ракет з 43 запущених ворогом.

У НЕК "Укренерго" заявляли, що це був перший за пів року обстріл інфраструктури. Внаслідок атаки частково зникло світло у п’яти регіонах.