"У нас є план": Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут

Крім Бахмута, українські військові планують звільнити від окупантів ще два важливих міста. Які саме — президент Зеленський не назвав.

У четвер 21 вересня президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут Донецької області та ще два ключових населених пунктів. Про це повідомило видання CNN.

"Ми будемо деокупувати Бахмут", — сказав Володимир Зеленський у Вашингтоні.

Він зазначив, що також Збройні сили України деокупують ще два міста. Про які міста йде мова — президент не розповів.

"Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", — заявив Зеленський.

Зі слів президента України, ЗСУ не припиняють контрнаступальні дії. На його думку, російський президент Володимир Путін чекає на тимчасове припинення вогню, аби відновити сили після того, як РФ втратила свою "професійну армію".

Ситуація під Бахмутом

21 вересня речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські військові продовжують наступ у районі Бахмута. ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка, що ускладнило постачання для російської армії. Також є успіхи біля Кліщіївки, яка за сім кілометрів від Бахмута, Одрадівки, Курдюмівки. Зі слів Євлаша, військові РФ під час оборони Бахмута зазнали у 7-8 разів більше втрат, ніж українські бійці під час наступу.

19 вересня заступник командира 3-ї штурмової бригади майор Максим Жорін назвав звільнення Андріївки та Кліщіївки відправною точкою, з якої можливе подальше оточення Бахмута.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо про підняття українського прапора над селом Андріївка в Донецькій області. 17 вересня ЗСУ звільнили Кліщіївку біля Бахмута. Сили трьох бригад деокупували селище та знищили окупантів.