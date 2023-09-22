"Готові знищувати ворога": ЗСУ вперше показали танки Leopard 1A5 на Донеччині (фото)

Українські танкісти кажуть, що Leopard 1A5 має кращу точність та мобільність, ніж Т-64. Також танк має гарну 105-мм гармату, яка може стріляти різним набором боєприпасів.

Німецькі танки Leopard 1A5 вже прибули до танкістів на Донеччині. Військові готові до виконання завдань. Про це повідомляє АрміяInform.

Танкісти ЗСУ готові знищувати окупантів в Донецькій області. Командир танкового взводу Віталій каже, що Leopard 1A5 — це поєднання німецької педантичності та англійської якості.

"Ця техніка побувала у багатьох гарячих точках і добре проявила себе під час ведення бойових дій. Машина оснащена нарізною гарматою, що дозволяє влучно потрапляти в ціль навіть на відстані п’яти-шести кілометрів. Крім цього, система управління вогнем, дальність польоту та кучність стрільби просто вражають", — розповідає військовий.

Військові позитивно відгукуються про Leopard 1A5 Фото: АрміяInform

Танк може вести стрільбу осколково-фугасними, підкаліберними, кумулятивними та навіть картечними боєприпасами, але найбажаніші для військових — це бронебійно-фугасні. Такий снаряд діє за принципом ударного ярда. Заряд складається з пластичної рідини, яка після влучання в ціль детонує та розплескується.

Окрім цього військові зазначають, що наявність четвертого члена екіпажу у вигляді заряджаючого має свої плюси — він зможе вийти на звʼязок у разі критичної ситуації. В реалії повномасштабної війни — це важливо. Військові на полігонах відпрацьовували маневрування та стрільбу.

Фото: АрміяInform

Заряджаючий Сергій каже, що в його обовʼязки входить заряджання гармати: обрати тип боєприпаси, увімкнути гідравліку перед запуском системи, розчепити башту та дати дозвіл на вогонь. Окрім цього він має обслуговувати гармату та кулемет М73, який може кріпитись біля місця командира Leopard 1A5.

Також навідник Олексій каже, що Leopard 1A5 точніший та швидший за Т-64. Саме навідник обирає снаряд, яким будуть уражати ціль.

Фото: АрміяInform

"Десять вмотивованих людей, які бачать свою мету, можуть перемогти сотню невмотивованих. Коли ми навчалися і виникали незначні поламки танка, то ми одразу з іншими членами екіпажу просили іноземних інструкторів дати нам приладдя та необхідні механізми", — заявив командир взводу Віталій.

Загалом командир взводу каже, що злагодженість колективу, чудова техніка та вмотивованість звільняти рідну землю здійснить мрію всіх — здобути перемогу.

Нагадаємо, 8 вересня Данія відправила в Україну перші 10 танків Leopard 1A5.

19 вересня ЗМІ писали, що Україна нібито відмовилась від нової партії танків Leopard 1A5 з Німеччини через поганий технічний стан.