"Росіяни поклали купу людей": в ГУР розповіли подробиці повернення "вишок Бойка"

Повернення "вишок Бойка" відбувалося одна за одною. Українські спецпризначенці діяли тихо і застали окупантів зненацька.

Спецпризначенці ГУР провели спецоперацію в Чорному морі і повернули під контроль України бурові газо- і нафтовидобувні платформи, відомі як "вишки Бойка", які РФ окупувала ще в 2014 році. Подробиці повернення вишок розповів 24 каналу командир взводу спецпідрозділу "Артан" Андрій Мельник з позивним "Фаворит".

Всі ці роки росіяни використовували "вишки Бойка" для двох цілей. Вони моніторили ситуацію у цій частині Чорного моря і одночасно грабували Україну, видобуваючи там український газ.

На вишках стояли РЛС та РЕБи.

За словами бійця "Артану", повернення "вишок Бойка" відбувалося одна за одною. Спецпризначенці підійшли тихо і їхня поява стала для окупантів несподіванкою.

"Повертали ми їх поступово, одну за одною. Як росіяни це пропустили? Гарне питання. Ми робили все максимально тихо. Думаю, на четвертій платформі навіть не здогадувалися, що перші три вже під нашим контролем", – сказав "Фаворит".

Він зазначив, що під час операції росіяни "поклали" багато своїх.

"Нагорі, десь у штабах, вороги не могли не знати про втрати, оскільки нас атакували літаки. Пілоти їм доповідали, але людей ті штабні генерали не попередили. Могли б провести евакуацію чи ще щось. Поклали купу народу на рівному місці. Типовий російський підхід. Та й взагалі вони так чи інакше програють на суші й на морі", – резюмував "Фаворит".

Нагадаємо, що "вишки Бойка" ЗС РФ використовували для контролю транспортного маршруту в напрямку Одеси, Миколаєва та Херсона.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці ГУР показали світлини зі спецзавдання щодо звільнення від окупантів "вишок Бойка".