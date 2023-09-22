Війна в Карабасі: Азербайджан звинуватив Раду безпеки ООН в упередженості

Вірменія та Азербайджан зіткнулися в ООН після "успішної контртерористичної операції" Баку в Карабасі. Західні країни на чолі з Францією закликали Азербайджан надати гарантії безпеки.

Франція закликала до термінового скликання Ради Безпеки ООН після того, як азербайджанські сили розпочали "контртерористичну операцію" в Карабасі, де традиційно більшість населення становлять етнічні вірмени. Виступаючи на зустрічі в Радбезі ООН у четвер, 21 вересня, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян закликав світову спільноту більше не говорити, що в конфлікті беруть участь "дві сторони". Про це в п'ятницю, 22 вересня, повідомило інформаційне агентство France24.

"У конфлікті більше немає сторін, є тільки злочинці і жертви. Конфлікту більше немає, є реальна небезпека військових злочинів", — заявив Мірзоян.

Глава вірменського МЗС додав, що "буквально вся територія Карабаху зазнала інтенсивних, невибіркових обстрілів". Мірзоян підкреслив, що поряд із застосуванням ракет і важкої артилерії, азербайджанська сторона використовувала заборонені касетні боєприпаси.

"Інтенсивність і жорстокість наступу ясно дають зрозуміти, що намір полягає в тому, щоб завершити етнічну чистку вірменського населення", — сказав він.

"Уряд" невизнаного Карабаху заявив, що внаслідок 24-годинного наступу загинуло щонайменше 200 осіб і ще 400 дістали поранення. Контртерористична операція Азербайджану завершилася капітуляцією карабаської "влади".

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов звинуватив Вірменію в дезінформації та спробі "використати Раду Безпеки ООН у своїй кампанії, щоб ввести в оману міжнародне співтовариство".

Байрамов також звинуватив Радбез ООН в "упередженості" і заявив, що Вірменія вже давно "розпалює сепаратизм" у Карабасі, зокрема за допомогою військової підтримки повстанців.

Західні держави закликали Азербайджан захистити населення.

"Якщо Азербайджан дійсно хоче досягти мирного рішення шляхом переговорів, він повинен негайно надати відчутні гарантії", — заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Вона закликала Баку "сумлінно брати участь в обговоренні" питань захисту населення і "виключити застосування сили".

Глава МЗС Франції також закликала до повного відкриття Лачинського коридору, єдиного шляху сполучення між Вірменією і Карабахом, яким доставляють гуманітарну допомогу.

"Вони повинні, нарешті, визнати міжнародну гуманітарну присутність. Це необхідно, оскільки наближається зима. Без цих гарантій знайти рішення буде неможливо", — сказала Колонна.

Франція, де проживає велика вірменська діаспора, і США, які очолювали дипломатичні зусилля з діалогу між двома сторонами, засудили військову операцію Азербайджану.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також розкритикувала Азербайджан, заявивши Раді Безпеки, що Баку "вирішив створити факти на місцях за допомогою військової сили".

Нагадаємо, Азербайджан визнав свою відповідальність за загибель російських військових-миротворців у Карабасі. У пресслужбі Кремля заявили, що президент Ільхам Алієв перепросив Москву і висловив глибокі співчуття.

Раніше Фокус писав про те, як росЗМІ змусили висвітлювати події навколо Карабаху. Кремль розіслав державним і проурядовим медіа спеціальну методичку з "правильними" тезами.