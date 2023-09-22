Лазерна та електромагнітна зброя: Франція та Німеччина розкрила можливості танка MGCS

Міністр оборони Франції каже, що технологічність танку буде абсолютно колосальною, бо він матиме найновіші розробки. До кінця року мають визначитись специфікації машини.

Міністерство оборони Франції та Німеччини очікують почати переговори про створення танку наступного покоління MGCS. Після цього інші країни можуть долучитись до розробки. Про це повідомляє Defense News.

В наступному році очікується, що лідери танкових галузей KNDS та Rheinmetall почнуть переговори з Міністерствами оборони Франції та Німеччини. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Італія, Нідерланди та "багато інших" вже висловили зацікавленість у приєднанні до проєкту.

Своєю чергою Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що на першому етапі інші країни можуть приєднатися як спостерігачі. Тим паче Італія має власні вимоги до бачення танка майбутнього. Відтак партнери змогуть доєднатися, коли Німеччина та Франція узгодять специфікації танка.

До кінця року Берлин та Париж будуть працювати над специфікацією проєкту. Це дозволить обидвом урядам підтримувати свої військові цілі, бо очікується, що підрядники MGCS просуватимуть власні ідеї щодо танка. Лекорню очікує, що перші контракти будуть підписані у 2024 році, а надійти на озброєння машина має в перспективі 2040-2045 роки.

Особливості танка майбутнього MGCS

За словами французького міністра оборони, танк буде модульною платформою. Машина буде працювати як з екіпажем, так і без нього в автоматизованому режимі. Окрім цього очікується, що танк буде мати певну електромагнітну зброю, засоби електронної боротьби та лазерну зброю.

MGCS має отримати комплекс активного захисту, захист від безпілотників, функції штучного інтелекту та кібербечним. Лекорню заявляє, що технологічний прорив буде "абсолютно колосальним". Окрім цього Франція та Німеччина врахує досвід війни в Україні. Основним буде оперативна підтримка й обслуговування танку на полі бою.

Міністр оборони Борис Пісторіус також заявив, що MGCS буде більш досконалою розробкою, ніж окремі машини Німеччини, Іспанії чи Італії.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Nexter та KMW представили проєкт танку MGCS.

19 червня Південна Корея презентувала дизайн майбутнього танка К3, який матиме 130-мм гармату.