Мостоукладач Biber: в ЗСУ показали, як використовують німецьку машину (фото)

Інженерна машина може подолати перешкоду завширшки до 20 метрів, зокрема й протитатнові рови.

Українській армії в межах військової допомоги передали мостоукладачі Biber. 22-га окрема механізована бригада показала, як його використовують.

Інженери одного з танкових підрозділів провели навчання із застосування Biber. За сценарієм, для проходу техніки треба було прокласти дорогу для підрозділів через природну перешкоду. Німецька машина виконує завдання за кілька хвилин.

Командир інженерного підрозділу Любомир каже, що мостоукладач здатний перекривати до 20 метрів території, наприклад водойми, ущелину чи інші природні перешкоди. Також машина підійде для подолання протитанкових ровів. Окремо зазначається, що Biber розкладає міст горизонтально методом ножиць, що зберігає низький силует.

Biber побудована на базі Leopard 1

Biber побудовано на базі німецького танка Leopard 1. Замість башти на ньому встановлено систему викладки мосту. Вона складається з двох 11-метрових частин, які для транспортування складають одна на одну. В розгорнутому вигляді конструкція здатна витримувати рух техніки вагою до 55 тонн. Серійне виробництво відбувалось з 1975 року. Усього для німецької армії побудували 105 Biber.

Мостоукладач Biber витримує до близько 55 тонн

Нагадаємо, у липні 2022 року Німеччина вперше анонсувала постачання 16 мостоукладальників Biber.

16 серпня ЗМІ писали, що Україна має власні аналоги західних інженерних танків ІМР-2 на базі Т-72.