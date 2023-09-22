"Майже подвояться": у РФ мають намір збільшити військові витрати у 2024 році, — ЗМІ (інфографіка)

За даними журналістів, Москва розраховує на зростання доходів на 22%, порівняно з поточним роком, зокрема за рахунок збільшення середньої ціни на сиру нафту.

Російська Федерація планує суттєве збільшення військових витрат у 2024 році. Про це пише Bloomberg 22 вересня, посилаючись на проєкти бюджетних планів РФ.

За даними агентства, наступного року Москва планує витратити на оборону 6% від свого валового внутрішнього продукту. При цьому 2023 року цей показник становив 3,9%, а 2021 року — 2,7%.

У 2023 році у РФ виділили на оборону 6,4 трильйона рублів, а у 2024 ця сума зросте до 10,8 трильйона рублів.

"За прогнозами, секретні витрати на секретні або незазначені предмети майже подвояться, оскільки Кремль продовжує намагатися уникнути пильної уваги до наслідків війни", — пишуть журналісти.

Автори статті також зазначають, наступного року військові витрати в Росії перевищать соціальні. На соціальну політику у 2024 році РФ планує виділити 7,5 трильйона рублів.

Порівняння бюджетів РФ у 2023 і 2024 роках Фото: Bloomberg

За даними видання, Кремль розраховує на зростання доходів на 22%, порівняно з поточним роком, а також на скорочення дефіциту до 0,9% ВВП.

Російська влада очікує встановлення більш високої середньої ціни на сиру нафту, яка є одним із джерел прибутку для країни. У згаданих документах також ідеться про те, що продаж активів іноземних фірм РФ припиниться 2024 року.

Нагадаємо, що за даними оглядачів Defence One від 12 вересня, попри тривалу війну в Україні, витрати на оборону в європейських країнах не збільшуються і перебувають на рівні трохи вищому за середній.

Ми також писали про те, що протягом останніх шести місяців видатки на оборону з державного бюджету становили 1,4 трлн гривень — це майже вдвічі перевищує обсяг за аналогічний період 2022 року.