Запаморочення і нудота: димова завіса від атак у Криму труїть жителів, — соцмережі (фото)

За інформацією місцевих Telegram-каналів, в окупованому Севастополі почастішали випадки, коли люди змушені звертатися до лікарень з однаковими симптомами. Відбувається це після певних дій з боку "влади".

Жителі тимчасово окупованого Кримського півострова, зокрема Севастополя, почали скаржитися на проблеми зі здоров'ям. Виною стали дії "влади". Про це написали в місцевому Telegram-каналі "Кримський вітер" 22 вересня.

Зазначається, що громадяни отримують отруєння газом після того, як у бухтах починають пускати димові завіси від атак.

Після диму в людей починається запаморочення, нудота, часом доходить до блювоти. Уже було підтверджено кілька таких випадків у тимчасово окупованому Севастополі.

"Симптоми схожі: у день, коли людина надихалася цим димом, то наступного дня сильно болить голова, таблетки не допомагають. Спостерігається нудота, іноді навіть блювота." — ідеться в повідомленні.

Жителі Криму почали скаржитися на отруєння через дії місцевої "влади" Фото: Telegram

Виявляється, аерозоль, який розпилюють російські окупанти, вкрай шкідливий і може мати свої наслідки для місцевого населення.

Окремо в Telegram-каналі зазначили, що зв'язалися з джерелами в медичних колах Севастополя, де було підтверджено, що останнім часом ці випадки почастішали і люди регулярно звертаються з однаковими симптомами отруєння.

Варто зазначити, що тактику димової завіси противник почав використовувати після спроб атакувати Кримський міст через Керченську протоку.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи, після чого росіяни почали "спішно" встановлювати димову завісу над Севастопольською бухтою. Уберегти штаб Чорноморського флоту РФ від ракетного удару це не допомогло.

Пізніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що на окупованому півострові вже давно неспокійно, проте в останній тиждень це особливо відчувається.