"Стендап-коміки": у Зеленського висміяли реакцію Міноборони РФ на атаку по Криму

За словами радника глави ОП, російське оборонне відомство вже давно перетворилося на Міністерство нападу, а Росія під керівництвом Путіна на королівство кривих дзеркал, тому дивуватися їхнім заявам не варто.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висміяв реакцію російської сторони на те, що відбувається в Криму. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 22 вересня.

За його словами, заяви російського Міністерства оборони є доказом глибинної порочності системи РФ. На шлях агресії та воєнних злочинів там стають люди, які за інших обставин відмінно б впоралися з роллю "стендап-коміків".

"Усі ракети були збиті російською системою ППО. Але штаб Чорноморського флоту в Криму зруйновано. Постраждалих унаслідок атаки немає. Але деякі військові зникли безвісти", — перефразував заяву Міноборони РФ під свій лад Михайло Подоляк.

При цьому, окремо радник глави ОП зазначив, що дивуватися не варто, адже російське оборонне відомство вже давно перетворилося на Міністерство нападів, а Росія Путіна стала королівством кривих дзеркал.

"Бульбашка давно віджилих міфів, що існує винятково на страху західних суспільств та емоційній пам'яті страшилок часів Холодної війни, паразитуючи на бренді СРСР. Але реальність наступає на п'яти", — продовжив Михайло Подоляк.

Він переконаний, що на Кримському півострові в будь-якому разі відбудеться демілітаризація і він буде звільнений від російської агресії. Після цього до Чорного моря повернуться торгові кораблі, а Чорноморський флот РФ зрештою посяде почесне місце в підводному музеї для дайверів. Це приверне додатковий потік туристів, продовжує Михайло Подоляк, які захочуть відвідати вільний український Крим.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи, після чого росіяни почали "спішно" встановлювати димову завісу над Севастопольською бухтою. Уберегти штаб Чорноморського флоту РФ від ракетного удару це не допомогло.

Пізніше в Міністерстві оборони Російської Федерації прокоментували вибухи в районі Севастопольської бухти, про які повідомляли місцеві жителі. За їхніми даними, ЗСУ нібито запустили кілька ракет і безпілотники в бік окупованого півострова. При цьому повідомляється про перехоплення лише однієї ракети і двох БПЛА літакового типу.