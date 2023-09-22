Україна отримає ATACMS, озброєні касетними снарядами, – WP

Пентагон стурбований тим, що вилучення такої кількості ATACMS з відносно невеликих військових арсеналів, щоб змінити ситуацію на полі бою в Україні, підірве готовність Сили США для інших можливих конфліктів.

Адміністрація Байдена близька до рішення надати Україні версію ракет великої дальності ATACMS, озброєну касетними бомбами, а не однією боєголовкою. Про це повідомляє The Washington Post.

З анонімних джерел Washington Post відомо, що міжвідомчі дискусії щодо того, чи затверджувати зброю, перейшли від представників посадових осіб в органах національної безпеки, до головного комітету за участю керівників кожного агентства.

Також у WP розповіли, що ATACMS із касетним озброєнням із радіусом дії від 45 до 190 миль, залежно від обраної версії, може дозволити Україні завдавати ударів по командним пунктам, складам боєприпасів і маршрутам матеріально-технічного забезпечення далеко за російськими лініями фронту та оборонними спорудами.

Протягом цього літа Байден перейшов від твердого "ні" до того, що проблема передачі Україні далекобійних ракет ATACMS "все ще актуальна".

Попри те, що адміністрація відмовилася від початкових побоювань щодо того, що Київ використовуватиме зброю великої дальності для ударів по території Росії, Пентагон усе ще стурбований тим, що вилучення такої кількості ATACMS з відносно невеликих військових арсеналів, щоб змінити ситуацію на полі бою в Україні, підірве готовність Сили США для інших можливих конфліктів.

Нагадаємо, 22 вересня американський телеканал NBC News повідомив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден міг пообіцяти під час зустрічі з Володимиром Зеленським надати ЗСУ невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.

За інформацією трьох американських джерел і представника Конгресу, які дали коментар журналістам, рішення про постачання озброєння було ухвалено.

Про це американський президент міг особисто повідомити українському колезі під час переговорів, які відбулися в Білому домі 21 вересня.