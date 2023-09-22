Надія Путіна: в РФ випускатимуть "реактивний" танк Т-80, бо мають "проблеми", — ЗМІ

Російська влада планує відновити виробництво радянського танка, яке стояло майже чверть століття. За інформацією журналістів, там сподіваються, що зможуть пристосувати його до сучасних умов.

Президент Росії Володимир Путін не планує іти на перемовини, щоб закінчити війну. Очільник Кремлі сподівається, що з часом зменшиться підтримка України і він зможе добитись свого. Щоб здобути перевагу на полію бою, в РФ налагодили масове виробництво танків Т-72 та Т-90. Крім того, російська влада планує випускати так звані "реактивні" танки Т-80. Про це написало видання Spiegel.

Видання пояснює, що за час вторгнення Росія підтверджено втратила більш як 2300 бронемашин. При чому половина з них повністю знищена. Між тим російські солдати на фронті постійно потребують важкої зброї, яка зношується або повністю руйнується внаслідок бойових дій. На сьогодні повністю завантажене виробництво Т-72 та Т-90, але танків потрібно ще більше.

У зв'язку з цим аналітики звернули увагу на заяву головного конструктора "Уралвагонзаводу" Олександра Потапова. Конструктор повідомив, що отримав завдання від командування — повністю відновити технологічний процес випуску танку Т-80.

Експерти зауважили, що останній Т-80 зійшов з конвеєра з 1999 року — тобто виробництво стояло 24 роки. Тому не зрозуміло, чому повертаються до старого танка, якщо мають Т-72, Т-90. Також готова нова розробка — Т-14 "Армата".

"Путін покладає надії на реактивний танк", — припускають експерти і пояснюють, на що сподівається Кремль.

Переваги танка Т-80:

має газотурбінний двигун, а не дизельний — завдяки цій конструктивній особливості він має вищу швидкість і тому його називають "реактивним";

обладнаний "полегшеною" системою заряджання — завдяки цьому машина має менші габарити, отже в неї важче влучити;

можливе збільшення дальності і швидкості польоту снаряда після встановлення новішої гармати (калібру 125 мм (розробили для "Армати") або системи 2А82-1М з автоматичним зарядженням);

збереглись потужності та персонал, також є вдосталь запчастин зі старих танків і тих, які прибувають розбиті з поля бою.

Втім у Т-80 є недоліки, які можуть ускладнити його використання на війні в Україні, стверджується у статті. Зокрема, танку потрібно більше палива і він більш вибагливий в експлуатації. Крім того, мав проблеми з заднім ходом. У статті припускають, що інженери "Уралвагонзаводу" позбудуться цих недоліків.

Видання вказує, що наразі не відомо, чи будуть вдосконалювати конструкцію Т-80, але це було б логічно. Тому в результаті Росія почне масово випускати бронемашину швидку, невелику за розмірами і здатну стріляти на більшу відстань швидшими снарядами. "Це може стати перевагою в битві", — наголошено у статті.

"Росіяни можуть створити високотехнологічні Т-80 чи модернізувати старі. Результат можна буде побачити на фронті в Україні. У будь-якому випадку, не варто недооцінювати росіян", — підсумував офіцер Бундесверу розмову зі Spiegel.

Війна РФ в Україні: деталі

Зазначимо, про нарощування випуску танків в Росії стало відомо в середині літа 2023 року. Тоді стверджували, що "Уралвагозавод" повністю перепрофілюється на випуск бронемашин для ЗС РФ. При цьому зазначають ще одну причину уваги до Т-80 — він рентабельний і придатний для використання у надзвичайних погодних умовах.

Тим часом урядовці України не мають новин щодо випуску питомо українських танків. Натомість натякають, що переробили протикорабельну ракету "Нептун" для ударів про наземних цілях. Припускають, що їх вже використовували для атак по військових об'єктах ЗС РФ в Криму.

Нагадуємо, вдень 22 вересня 2023 року у Криму стались вибухи в будівлі штабу командування ЧФ РФ. У мережі показали наслідки вибуху: у будівлі штабу знесло дах і пошкодило верхній поверх. Генштаб ЗСУ підтвердив успішне відпрацювання по військовій цілі. Між тим гучно було не лише в Севастополі: моніторингові канали виявили ще шість можливих точок ударів.