Дешева зброя в дорогій війні: в Україні дрони знищують техніку за мільйони доларів, — NYT

За словами журналістів, Сили оборони України можуть відправляти свої дрони далеко за лінію фронту в тил противника. БПЛА дрейфують над полями і селами, шукаючи російські артилерійські знаряддя, танки та інші цілі.

У контрнаступі ЗСУ допомагає цілий парк недорогих безпілотників. Вони приносять велику користь за рахунок здатності ухилятися від систем РЕБ російських окупантів. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, за допомогою дронів українські військові змогли просунутися далі в пошуках артилерійських позицій і багатомільйонних систем ППО росіян. При цьому вони ризикують лише недорогими дронами, які коштують кілька тисяч доларів за одиницю.

Видання пише, що російській армії навіть довелося вивести свої гаубиці за межі досяжності українських гармат на півдні. Так, оператори БПЛА ЗСУ змогли навчитися обходити системи радіоелектронного придушення ЗС РФ.

У матеріалі йдеться, що Сили оборони України можуть відправляти свої дрони далеко за лінію фронту в тил противника. БПЛА дрейфують над полями і селами, шукаючи російські артилерійські знаряддя, танки та інші цілі.

Повідомляється, що на одній із ділянок фронту літає так багато дронів, що українським операторам доводиться координувати всі польоти з диспетчером. Це схоже на управління повітряним рухом в аеропорту.

"Якщо росіяни підійдуть близько, ми їх побачимо", — сказав лейтенант Ашот Арутюнян, командир підрозділу безпілотної розвідки.

Українські розвідники розповіли, що вони використовують дрони із пластику, а тому їх важче виявити на радарі. Україна купує їх у комерційних постачальників. Багато дронів розбирають, а потім збирають знову, але вже з іншими запчастинами. Це робиться для того, щоб знайти найкращу комбінацію, яка допоможе подолати радіоелектронне придушення ЗС РФ.

Крім того, як повідомляється, українські оператори перемикаються між частотами і літають близько до землі, а тому їх відстежити складніше. БПЛА літають без GPS-навігації. Це є одночасно перевагою і недоліком, адже без неї операторам доводиться покладатися на орієнтири на землі.

Військові розповіли, що вони вважають за краще виконувати кілька завдань із використанням недорогих дронів, знаючи, що частина з них буде втрачена.

Нагадаємо, що 20 вересня повідомлялося, що ЗСУ почали застосовувати дрони "з сюрпризом". Російські сапери поки що не можуть зрозуміти, що змушує дрон вибухати за годину після падіння: вмонтований у "мозок" чип або спеціально розроблений снаряд, який він несе. Так, ЗСУ стали запускати безпілотники з таймером самознищення, і що наразі відомо про щонайменше два можливі випадки самознищення українських дронів.