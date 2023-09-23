В окупованому Севастополі знову лунають вибухи: що відомо (фото)

У місцевих телеграм-каналах стверджували про проліт ракети на низькій висоті, а також публікували світлини задимлення. Окупаційна влада заявляє про відпрацювання ППО.

Уранці 23 вересня в тимчасово окупованому Севастополі знову пролунали вибухи, а в місцевих телеграм-канал поширюється фото задимлення. Проте так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв стверджує, що спрацювала ППО.

У моніторинговому телеграм-каналі "Кримський вітер" о 9 ранку повідомили, що в районі Інкермана, де розташована нафтобаза Чорноморського флоту РФ, був "приліт". Читачі також повідомляли про ракету, яка пролетіла на висоті близько 30 метрів. Також була опублікована світлина густого диму, який здіймався над місцем можливого удару.

Місце потенційного удару в Севастополі Фото: Крымский ветер

Пізніше надійшла світлина, яка показала, що нафтобаза окупантів залишається цілою.

Нафтобаза вціліла Фото: Крымский ветер

Уже потім "губернатор" Михайло Развожаєв заявив, що спрацювала ППО. Уламки ракети впали в районі Сухарної Балки. Попри інформацію, що нібито спрацювала протиповітряна оборона, міський пасажирський транспорт призупинив хід кораблів, повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, 22 вересня генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що внаслідок удару по Севастополю були загиблі та поранені генерали. Удар прийшовся по штабу Чорноморського флоту.

За ствердженням британських ЗМІ, штаб Чорноморського флоту в Криму атакували ракетами Storm Shadow.