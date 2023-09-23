Операція "Крабовая ловушка": Сили спецоперацій назвали деталі удару по штабу ЧФ у Криму

Спецпризначенці заявили, що кропітка й зухвала робота дозволила вчасно й точно уразити штаб, у якому зібралося керівництво Чорноморського флоту РФ.

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі прилетіли ракети. Сили спеціальних операцій розкрили деталі удару.

Штаб Чорноморського флоту РФ було атаковано вдень 22 вересня. У ССО назвали операцію зухвалою та кропіткою роботою, яка дозволила "вчасно й точно" уразити штаб Чорноморського флоту РФ. Зазначається, що удару було завдано під час проведення наради керівного складу російського флоту в окупованому Севастополі.

Українські спецпризначенці передали інформацію для нанесення ураження Повітряним силам. Деталі проведення операції в Силах спецопераціях розкриють, коли буде можливо. Проте відомо, що результатом удару стали десятки загиблих і поранених окупантів. Серед них — найвищий керівний склад флоту.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи вдень 22 вересня. У Міністерстві оборони РФ заявили про атаку крилатими ракетами та безпілотниками. Було заявлено про перехоплення однієї ракети та двох БПЛА літакового типу. В телеграм-каналах почали розповсюджувати фотографії сильного диму. Потім зʼявилися фото й відео з центру Севастополя.

Удар прийшовся на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Британські ЗМІ заявили, що для атаки були використані крилаті ракети Storm Shadow. Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що внаслідок удару загинули та були поранені керівники російського штабу Чорноморського флоту.