Мобілізація в Україні: за яких умов студентам почнуть видавати повістки

За інформацією пресслужби Житомирського ТЦК і СП, для скасування відстрочки для студентів Рада має ухвалити відповідний законопроєкт. Поки що він лише на розгляді.

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 15 листопада. У цей час військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку. В Житомирському обласному ТЦК і СП відповіли, чи стосуватиметься це студентів.

Річ у тім, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який має внести зміни до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Там передбачено скасування відстрочки від призову під час мобілізації для тих студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років, водночас їхню мобілізацію поки що не планують.

У пресслужбі ТЦК і СП зазначили, що зміни ще не було ухвалено, а якщо студентам і вручають повістки, то це роблять винятково для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання в навчальному закладі.

У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" є розділ, що всі студенти зобов'язані до 1 жовтня кожного року подавати до районних або міських ТЦК і СП документи про те, що вони справді числяться в навчальному закладі.

"Насправді громадяни України, які прибувають до ТЦК і СП для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби. Адже тільки придатним надається відстрочка, а непридатні виключається з військового обліку", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Адвокатка Марина Бекало зазначила, що йдеться про громадян, яких було виключено з військового обліку. Для перетину кордону їм необхідно мати спеціальну відмітку у військово-обліковому документі.