"Необхідно вирішити проблему": Буданов розповів, у чому ЗС РФ перевершують ЗСУ на війні

За словами начальника ГУР МО, Україна не може дозволити собі продовжувати воювати виключно з окупантами на полі бою, адже це не принесе бажаних результатів. Пов'язано це з чисельністю людського ресурсу в противника.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Кирило Буданов висловився щодо поточної обстановки на фронті і спрогнозував подальший розвиток подій. Про це він розповів в інтерв'ю порталу The War Zone 22 вересня.

За його словами, у Росії за нинішнього стилю ведення війни є певні переваги. Ідеться про людський ресурс, якого в противника значно більше. У зв'язку з цим українській стороні доведеться щось змінити.

"Нам знадобляться додаткові системи та можливості озброєння, які все ще можуть змінити баланс, який у нас є сьогодні. Якщо дивитися на ситуацію виключно з погляду людських ресурсів, якщо порівнювати український потенціал із російським, то в росіян людських ресурсів набагато більше. Ось чому ми не можемо продовжувати битися просто солдат із солдатом. Це не принесе бажаних результатів", — заявив Кирило Буданов.

Для того, щоб змінити ситуацію, Україні знадобиться більше озброєння різного типу, за допомогою якого вдасться уражати позиції російських окупантів і, відповідно, звільняти захоплені території, як зазначив глава ГУР МО.

"Нам необхідно вирішити проблему збільшення загальної кількості артилерійських стволів на полі бою. І нам потрібні системи зброї більшої дальності, щоб уражати їхні командні пункти, склади матеріально-технічного постачання тощо", — продовжив Кирило Буданов.

Нагадаємо, 22 вересня начальник ГУР Кирило Буданов розповів про знищення російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму. За його словами, українці проробляють дірки в загальній системі протиповітряної оборони противника, а також виснажують запаси російських ракет ППО.