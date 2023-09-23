У США небоєздатним виявився кожен другий винищувач F-35, – звіт

Після втрати F-35B під час дивної аварії, питання боєздатності та обслуговування літаків знову стало актуальним. Виявляється, що військові сильно залежні від Lockheed Martin, деякі частини відремонтувати без них неможливо.

Звіт Управління підзвітності уряду показав, що лише 55% винищувачів F-35 перебувають у боєздатному стані. Про це повідомляє Breaking Defense.

Повітряні сили США зіштовхнулися з низькою готовністю літаків 5 покоління F-35 з декількох причин: дефіцит запчастин, надмірна залежність від підрядників, відсутність складів із запчастинами. Оцінка Управління опублікована через кілька днів після втрати F-35B Корпусу морської піхоти за дивних обставин. Ця ситуація демонструє недолік, на який уже давно скаржаться військові: Повітряні сили занадто сильно залежать від головного виробника F-35 Lockheed Martin.

Підтримка боєздатності F-35 під керівництвом оборонної компанії називають нежиттєздатною через занадто дорогу вартість робіт Lockheed Martin. Усі ці фактори призвели до того, що тільки 55% F-35 готові до виконання завдань. Водночас цільовий показник складає 90% для F-35A та 85% для F-35B і С. Нові літаки зазвичай мають кращі показники боєготовності, але й вони значно нижче від цільових показників — у середньому 60%.

Станом на березень 2023 року понад 10 000 деталей очікували на ремонт через проблеми зі складом. Офіс спільної програми F-35 був вимушений не чекати на ремонт і замовив нові деталі. Однак такий підхід не можна назвати стійким. Зокрема, час на ремонт на потужностях підрядників майже вдвічі більший, ніж на власних ремонтних базах армії. Проте Пентагон не має доступу до деяких технічних даних, що заважає робити ремонт власними силами.

Із початку створення F-35 було всього три версії літака А, В і С, але постійна модернізація і доопрацювання призвели до того, що зараз існує 14 різних версій літака — це викликає роздратування в техніків.

Нагадаємо, 22 вересня у Фінляндії винищувач F-35 уперше злетів зі звичайної траси в межах навчань.

30 червня стало відомо, що Чехія купуватиме літаки F-35 за 234 млн доларів за одиницю.